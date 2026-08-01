باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه اربعین حسینی و با هدف تبیین گفتمان مقاومت، ولایت و انسجام امت اسلامی، طرح جدید دیوارنگاره بزرگ انقلاب قم با شعارهای انقلابی و حماسی در یکی از شاخصترین عرصههای فرهنگی شهر قم اکران شد.
این اقدام در قالب همکاری مشترک سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، ادارهکل ارتباطات و امور بینالملل و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم به اجرا درآمد.
در این اثر هنری، تصویر رهبر معظم شهید انقلاب اسلامی در کنار خیل عظیم مردم و پرچمهای جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت به تصویر کشیده شده است که به هنرمندی آقای امین محمدلو از هنرمندان برجسته ایران اجرا شده است.
روایتی بصری از همبستگی ملتهای آزادیخواه و استمرار مسیر عزت، استقلال و مقاومت که با شعارهای حماسی و انقلابی، جلوهای از وفاداری و همدلی ملت ایران و جبهه مقاومت با آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش میگذارد.
روابط عمومی شهرداری قم همچنین اعلام کرد: دیوارنگاره بزرگ انقلاب قم که بهعنوان سومین دیوارنگاره بزرگ کشور شناخته میشود، بستری برای بازنمایی مهمترین رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و انقلابی بوده و در تلاش است که با بهرهگیری از زبان هنر، پیامهای راهبردی انقلاب اسلامی را در منظر عمومی شهر به نمایش بگذارد.
شهرداری قم نیز در ادامه برنامههای فرهنگی و هویتی خود میکوشد ضمن ارتقای سیمای بصری شهر، مفاهیم ارزشمند انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و مقاومت و وحدت امت اسلامی را در فضای عمومی شهر کریمه اهلبیت(س) ترویج و ماندگار کند.
منبع:شهرداری قم