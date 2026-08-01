مهران مدیری که با سریال «مرد سه هزارچهره» به تلویزیون بازگشته است، بار دیگر نقش مسعود شصتچی را که شخصیت اصلی سریال است، ایفا می‌کند. به تازگی تصویری از گریم جدید این شخصیت منتشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهران مدیری، کارگردان و بازیگر  تلویزیون که پیش‌تر مجموعه‌های «پاورچین»، «شب‌های برره»، «باغ مظفر»، «مرد هزارچهره» و «مرد دو هزارچهره» را ساخته است، این بار با سریال «مرد سه هزارچهره» راهی تلویزیون می‌شود.

این مجموعه طنز که توسط مرکز سیمافیلم سفارش داده شده، با تهیه‌کنندگی جواد فرحانی تولید می‌شود و مهران مدیری در آن نقش خاطره‌انگیز مسعود شصتچی را دوباره بازی می‌کند.

داستان سریال درباره‌ی مسعود شصتچی است که می‌کوشد با استخدام در یک اداره، کمک‌خرج پدرش باشد اما مانند همیشه، ماجراهای غیرمنتظره و اتفاقاتی طنزآمیز او را وارد مسیرهای تازه‌ای می‌کند.

به گفته‌ عوامل تولید، «مرد سه هزارچهره» در راستای سیاست مرکز سیمافیلم برای احیای مجموعه‌های موفق و خاطره‌انگیز تلویزیون ساخته شده و تلاش دارد با بازگرداندن یکی از شخصیت‌های محبوب طنز، مخاطبان را مجدداً با این قالب همراه کند.

منبع: سیما فیلم

برچسب ها: مرد هزار چهره ، مهران مدیری
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۶ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
لطفااااا زودتر فیلم های طنز مهران مدیری پخش کنید.مردم به خاطر شرایط جنگی و اقتصادی دچار آسیب روحی شدید هستن.. یه زره لبخند هم نعمته
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۷ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
مدیری تا الآن کجا بود این همه بی گناه در بمباران آمریکای جنایتکار قتل عام شدن چرا حرفی بر علیه غرب نزد ؟!!!
غربزده های آدم نمای........
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۱ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
سلام اوقات خوش
یک سلبریتی مثلا یک بازیگر را در چارچوب توانمندی او در نقش آفرینی در فیلمش بپذیریم. اگر هم درباره موضوعات نامرتبط به بازیگری اظهار نظر عمومی می کند، اهمیت ندهیم. بالاخص اگر حرف های وحدت شکن می گوید.
یا علی
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۵ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
این شخص زندگی خودشو فکر کنم داره فیلم میکنه به خورد ما میده اینهمه خوردی بس نیست برات توکه میگفتی دیگه هیچی از من پخش نکنن من فلان من بیسار چییییییییی شددددد ؟؟؟ بچرخه ؟ نچرخید برات؟11
۶
۲۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۱ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
خیلی مزخرف بودن نیاد
دوباره حوصلشو نداریم
۱۲
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۰ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
اگر برق داشتیم هم نمیبینیم.
۶
۱۸
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United States of America
ناشناس
۱۸:۳۵ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
برره بهترین سریالش بود و هیچ موقع نساخت ،تازه نسخه یکم بدون پایان تموم شد
۱۳
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۰ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
باپرچم آمریکا!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۳ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
پرچم
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