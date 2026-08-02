نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: براساس وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه تا ۲۲ مرداد ۱۱۰ همت از مطالبات گندمکاران پرداخت می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان فلسفی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران سال قبل وجود داشت، درحالیکه باید فکر اساسی برای این موضوع اتخاذ شود.

به گفته وی، براساس آخرین آمار ۱۱۰ همت از مطالبات کشاورزان پرداخت شده و در جلسه اخیر کمیسیون، رئیس سازمان برنامه و بودجه قول دادند تا ۲۲ مرداد ۱۱۰ همت دیگر پرداخت کند، اما انتظار ما برآن بود که ۳۳۰ همت بصورت یکجا پرداخت شود.

فلسفی ادامه داد: اتکا بخش کشاورزی به پول نفت اشتباه است و پول بخش کشاورزی را در ابتدای سال باید کنار بگذاریم، ضمن اینکه بودجه ۵۰۴ همتی برای یارانه آرد و نان تصویب کردیم که تامین بودجه با سازمان برنامه و بودجه است، اما دولت بدلیل شرایط جنگی اعلام‌می‌کند که امکان بازگشت پول نفت و درآمدهای مالیاتی به طور کانل وجود ندارد، درحالیکه اگر شیوه های مدیریتی را تغییر دهد و نحوه حکمرانی و تامین اعتبار و پاسخگویی به مطالبه گندمکاران به موقع باشد چراکه قانونگدار تصویب کرده که ۲۴ ساعت پس از تحویل گندم باید پول پرداخت شود که متاسفانه با گذشت چند ماه تنها ۳۳ درصد مطالبات پرداخت شده است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: دولت همه اولویت ها را باید کنار بگذارد و به این اولویت بپردازد، البته اولویت جنگ و دفاعی جای خود دارد، اما سایر فعالیت ها که امروز نیاز به تخصیص بودجه ندارد، باید متوقف شود و صرفا به چند اولویت اصلی اختصاص پیدا کند و با پشت سرگذراندن این شرایط کارهای دیگر را انجام می دهیم.