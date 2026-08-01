باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دبیر طرح فرهنگی «میدان یار» با اشاره به آغاز این طرح پس از اربعین حسینی اظهار کرد: «میدان یار» با رویکرد مردمی‌سازی فعالیت‌های فرهنگی و ایجاد انسجام میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی طراحی شده و تلاش می‌کند خانواده‌ها را به محور اصلی برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی تبدیل کند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این طرح، ایجاد بستر همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های فرهنگی، اجرایی و تشکل‌های مردمی است تا با پرهیز از موازی‌کاری، برنامه‌هایی منسجم، اثرگذار و متناسب با نیاز جامعه اجرا شود.

دبیر طرح «میدان یار» با بیان اینکه خانواده‌ها مخاطبان اصلی این برنامه هستند، تصریح کرد: از تمامی خانواده‌های استان دعوت می‌شود با ثبت‌نام در سامانه «میدان یار» به این حرکت فرهنگی بپیوندند و در اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و تربیتی مشارکت داشته باشند

وی ادامه داد: نخستین برنامه این طرح بلافاصله پس از پایان مراسم اربعین حسینی و به‌صورت همزمان در شهرستان‌های استان برگزار خواهد شد و آغازگر سلسله برنامه‌هایی است که در طول سال با مشارکت مردم و همکاری دستگاه‌های مختلف ادامه خواهد یافت.

دبیر طرح «میدان یار» تأکید کرد: هدف این طرح صرفاً برگزاری چند برنامه فرهنگی نیست، بلکه شکل‌گیری یک جریان مستمر مردمی است که بتواند با تکیه بر ظرفیت خانواده‌ها، مساجد، گروه‌های فرهنگی و دستگاه‌های اجرایی، زمینه ارتقای سرمایه اجتماعی، تقویت هویت فرهنگی و افزایش نشاط اجتماعی را در استان فراهم کند.

وی ابراز امیدواری کرد با همراهی مردم و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط، «میدان یار» به الگویی موفق برای مشارکت اجتماعی و فرهنگی در استان تبدیل شود.