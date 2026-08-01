کولیوند: هیچ بیماری واگیر در میان زائران گزارش نشده است

باشگاه خبرنگاران جوان - پیرحسین کولیوند درباره آخرین اقدامات این جمعیت در عملیات بزرگ اربعین حسینی(ع) خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از یک‌ میلیون و ۶۵۰ هزار خدمت در حوزه‌های مختلف سلامت، بهداشت، امداد و نجات، درمان، مراقبت و پایش بیماری‌های واگیر، خدمات دارویی، انتقال بیماران و پشتیبانی درمانی انجام شده و همچنان با تمام ظرفیت ادامه دارد.

وی افزود: همچنین تاکنون ۵۱۰ نفر از زائران در مراکز درمانی کشور عراق و با همکاری این جمعیت بستری شده‌اند که ۴۷۰ نفر از آنان پس از دریافت خدمات درمانی و با حال عمومی مناسب ترخیص شده‌اند و روند درمان سایر بیماران نیز رضایت‌بخش و رو به بهبود است، همچنین امروز ۱۴ نفر از بیماران با حمایت کامل کادر درمانی و امدادی جمعیت هلال‌احمر از طریق مرز خسروی به کشور منتقل و برای ادامه درمان به مراکز درمانی داخل کشور تحویل داده شده‌اند، این انتقال‌ها با هماهنگی کامل میان تیم‌های عملیاتی مستقر در عراق و مراکز درمانی کشور انجام شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر با تأکید بر وضعیت مطلوب سلامت عمومی زائران خاطرنشان کرد: تیم‌های بهداشتی و درمانی به‌ صورت شبانه‌روزی وضعیت سلامت زائران را رصد می‌کنند و اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی با دقت در حال اجراست و نیز حفظ سلامت زائران از مهم‌ترین اولویت‌های جمعیت هلال‌احمر در عملیات اربعین است. به همین منظور، پایش بیماری‌های واگیر، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش‌های پیشگیرانه، نظارت بر سلامت مواکب و ارائه خدمات درمانی در مسیرهای اصلی تردد زائران با جدیت دنبال می‌شود.

کولیوند با بیان اینکه خدمت‌رسانی در اربعین تنها یک عملیات امدادی و درمانی نیست، ادامه داد: اربعین یکی از بزرگ‌ترین جلوه‌های خدمت داوطلبانه و بشردوستانه در جهان است. هزاران پزشک، پرستار، امدادگر، نجاتگر، داروساز، کارشناس بهداشت و نیروهای متخصص و داوطلب با انگیزه‌ای معنوی و بدون هیچ چشمداشتی در این مأموریت حضور یافته‌اند تا سلامت و آرامش زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را تأمین کنند، همچنین بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ نیروی متخصص و داوطلب برای عملیات اربعین سازماندهی شده‌اند و استقرار نیروها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که زائران در مسیرهای اصلی تردد، مرزها، درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها و نقاط پرتردد، دسترسی سریع و مناسب به خدمات درمانی و امدادی داشته باشند.

وی افزود: تأمین دارو، تجهیزات پزشکی، آمبولانس‌ها، اقلام مصرفی و امکانات پشتیبانی از پیش انجام شده و ظرفیت‌های درمانی برای پاسخ‌گویی به نیازهای احتمالی تقویت شده است. همچنین در محور نجف تا کربلا، چهار بیمارستان در خدمت عملیات سلامت اربعین قرار دارند و پزشکان و کادرهای تخصصی اعزامی جمهوری اسلامی ایران در کنار همکاران عراقی، خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی را به زائران ارائه می‌کنند.

رئیس جمعیت هلال احمر مراقبت از سلامت عمومی و مدیریت بیماری‌های واگیر را از محورهای اصلی عملیات سلامت اربعین برشمرد و گفت: رصد مستمر وضعیت سلامت زائران، شناسایی سریع موارد مشکوک، اجرای اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه، ارائه خدمات درمانی به‌موقع و انتقال بیماران نیازمند مراقبت‌های تخصصی، بخشی از زنجیره یکپارچه خدمات هلال‌احمر در این مأموریت بزرگ است.

کولیوندبا تأکید بر آمادگی کامل نیروهای عملیاتی خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی اربعین از مرزهای جمهوری اسلامی ایران آغاز می‌شود و تا شهرهای زیارتی عراق ادامه دارد. همه ظرفیت‌های امدادی، درمانی، بهداشتی و پشتیبانی به‌گونه‌ای سازماندهی شده‌اند که در صورت افزایش مراجعات یا بروز هرگونه شرایط پیش‌بینی‌نشده، امکان واکنش سریع، مؤثر و هماهنگ وجود داشته باشد.

وی با توصیه به زائران برای رعایت نکات بهداشتی و پیشگیرانه گفت: با توجه به گرمای هوا، از همه زائران درخواست می‌کنیم مصرف مایعات را جدی بگیرند، از قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض نور مستقیم خورشید به‌ ویژه در ساعات اوج گرما خودداری کنند، از کلاه، چتر و لباس‌های نخی و روشن استفاده کنند و در صورت احساس ضعف، سرگیجه یا علائم گرمازدگی، در نخستین فرصت به مراکز درمانی و امدادی هلال‌احمر مراجعه کنند.

رئیس جمعیت هلال احمر همچنین از جوانان زائر خواست با روحیه ایثار و همدلی، توجه ویژه‌ای به سالمندان، بیماران، افراد کم‌توان و زائران دارای نیازهای خاص داشته باشند و افزود: اربعین، جلوه‌ای بی‌نظیر از مواسات و خدمت به همنوع است. از جوانان عزیز می‌خواهیم همان‌گونه که در مسیر عشق به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) گام برمی‌دارند، یاری‌گر زائران کم‌توان نیز باشند؛ در حمل وسایل، تأمین آب، همراهی در مسیر و راهنمایی آنان پیشقدم شوند تا همه زائران بتوانند این سفر معنوی را با سلامت، آرامش و امنیت بیشتری به پایان برسانند.

کولیوند با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیروهای داوطلب و کادر درمان گفت: ارائه بیش از یک‌میلیون و ۶۵۰ هزار خدمت تنها یک آمار نیست؛ پشت هر خدمت، تلاش خالصانه پزشکان، پرستاران، امدادگران، نجاتگران و داوطلبانی قرار دارد که با روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و عشق به خدمت، شبانه‌روز در کنار زائران حضور دارند. این حضور ارزشمند، ظرفیت بالای جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران را در مدیریت سلامت یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات انسانی و مذهبی جهان به نمایش گذاشته است.

منبع: هلال‌احمر