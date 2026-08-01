رقابت‌های مقدماتی ۵ وزن دوم کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان با صعود آشفته و شمسی پور به فینال پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های مقدماتی ۵ وزن دوم کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان در شهر باکو کشور آذربایجان در حال برگزاری است.

نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۴۵ کیلوگرم، مهدی دمیرچلی در دور نخست بادمایف از روسیه را با نتیجه ۹ بر ۲ مغلوب کرد. وی در دور دوم مارکو کواسنیوک از اوکراین را با نتیجه ۵ بر ۲ شکست داد و راهی دیدار نیمه نهایی شد. دمیرچلی در این دیدار با نتیجه ۹ بر صفر مقابل رایلن بیزر وکس از آمریکا شکست خورد و به دیدار رده بندی راه پیدا کرد.

در وزن ۵۱ کیلوگرم، بنیامین آشفته در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر هگدوس از اسلواکی را شکست داد. وی در دور دوم نگرو از مولدوای را با نتیجه ۱۲ بر ۲ مغلوب کرد و راهی مرحله بعد شد. آشفته با نتیجه ۸ بر ۷ ماسامونه اوشیمادو از ژاپن را شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله سوتو از پورتوریکو را با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوب کرد و به فینال رسید.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، محمدطا‌ها گنجه پس از استراحت در دور نخست، در دوم نورماماتوف از قرقیزستان را با نتیجه ۱۰ بر ۱ شکست داد. وی در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۱۲ مغلوب مزواشویلی گرجستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دیدار نیمه نهایی مقابل حریفی از کشور هند، گنجه از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۷۱ کیلوگرم، رضا شمسی پور در دور نخست به مصاف جلال‌اف از ازبکستان رفت و با نتیجه ۸ بر ۴ به پیروزی رسید. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر ۱ هووارد از آمریکا را از پیش روی برداشت. شمسی پور در ادامه با نتیجه ۵ بر ۴ آدیلت ریسبای از قزاقستان را مغلوب کرد و به نیمه نهایی رسید. وی در این مرحله مکان خدای‌برنوف از ترکمنستان را با نتیجه ۱۳ بر ۲ از پیش روی برداشت و راهی فینال شد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، محمدرضا عیسی زاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر ۲ مغلوب تسارنی از آمریکا شد و با توجه به فینالیست شدن این کشتی گیر، عیسی زاده به جدول شانس مجدد بازگشت.

برچسب ها: کشتی آزاد ، کشتی آزاد قهرمانی جهان ، کشتی
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