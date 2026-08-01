سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی با وزیر امور خارجه دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیاکبر رضایی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی، امروز شنبه ۱۰ مرداد با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، دیدار و گفتوگو کرد.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار، ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیتهای سفارت در آدیسآبابا، آخرین وضعیت روابط دوجانبه، تحولات مرتبط با حوزه مأموریت و نیز برنامهها و ابتکارات پیشبینیشده برای تعمیق همکاریهای دو کشور را تشریح کرد.
وزیر امور خارجه نیز با اشاره به جایگاه راهبردی قاره آفریقا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روابط تاریخی و رو به گسترش تهران و آدیسآبابا، بر ضرورت تداوم توسعه مناسبات دوجانبه و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای گسترش همکاریها در حوزههای مورد علاقه طرفین، و همچنین تقویت هماهنگی و همکاری در مجامع بینالمللی از جمله در بریکس تأکید کرد.