سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی با وزیر امور خارجه دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر رضایی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی، امروز شنبه ۱۰ مرداد با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار، ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت‌های سفارت در آدیس‌آبابا، آخرین وضعیت روابط دوجانبه، تحولات مرتبط با حوزه مأموریت و نیز برنامه‌ها و ابتکارات پیش‌بینی‌شده برای تعمیق همکاری‌های دو کشور را تشریح کرد.

وزیر امور خارجه نیز با اشاره به جایگاه راهبردی قاره آفریقا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روابط تاریخی و رو به گسترش تهران و آدیس‌آبابا، بر ضرورت تداوم توسعه مناسبات دوجانبه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مورد علاقه طرفین، و همچنین تقویت هماهنگی و همکاری در مجامع بین‌المللی از جمله در بریکس تأکید کرد.

برچسب ها: ایران ، اتیوپی ، سید عباس عراقچی
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