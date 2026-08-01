فرمانده ارشد ارتش آمریکا در اروپا به پنتاگون هشدار داده است که منابع دریایی فعلی برای ادامه دفاع از رژيم صهيونيستى در برابر ايران کافی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - واشنگتن پست روز شنبه به نقل از مقامات گزارش داد که فرمانده ارشد ارتش آمریکا در اروپا به پنتاگون هشدار داده است که منابع دریایی فعلی برای ادامه دفاع از رژيم صهيونيستى در برابر حملات موشک‌های بالستیک ایران کافی نیست.

طبق گزارش‌ها، ژنرال الکسوس گرینکویچ، رئیس فرماندهی اروپایی ارتش آمریکا به مقامات ارشد دفاعی گفته است که بدون ناوشکن‌های اضافى نیروی دریایی  ممکن است مجبور شود حفاظت از سرزمین آمریکا را به اسرائیل اولویت دهد.

این امر نشان‌دهنده فشار فزاینده بر منابع نظامی آمریکا با ادامه درگیری با ایران است.

برچسب ها: پنتاگون ، جنگ
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۶ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
معلوم شد آمریکا برای اسراییل است و اسراییل برای آمریکا
۱
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Canada
ناشناس
۱۹:۱۱ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
ایران باید در جنگ بعدی از موشکهای آخرالزمانی خود رو کند چرا که آمریکا برای نابودی ایران و ملت ایران تصمیم گرفته ، باید حمله پیش‌دستانه انجام دهیم و الا خسارات زیادی خواهیم خورد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۳ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
حمله به خانه‌ای در جنوب سوریه توسط نیرو‌های اسرائیلی/ و این در حالی است مردم بی ادب سوریه در سال 1403 به همراه آمریکا، ترکیه و هم تروریست ها مورد حمایت آمریکا و متحدانش به دولت قانونی سوریه خیانت کردند.
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