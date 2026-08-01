فرمانده ارشد ارتش آمریکا در اروپا به پنتاگون هشدار داده است که منابع دریایی فعلی برای ادامه دفاع از رژيم صهيونيستى در برابر ايران کافی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - واشنگتن پست روز شنبه به نقل از مقامات گزارش داد که فرمانده ارشد ارتش آمریکا در اروپا به پنتاگون هشدار داده است که منابع دریایی فعلی برای ادامه دفاع از رژيم صهيونيستى در برابر حملات موشک‌های بالستیک ایران کافی نیست.

طبق گزارش‌ها، ژنرال الکسوس گرینکویچ، رئیس فرماندهی اروپایی ارتش آمریکا به مقامات ارشد دفاعی گفته است که بدون ناوشکن‌های اضافى نیروی دریایی ممکن است مجبور شود حفاظت از سرزمین آمریکا را به اسرائیل اولویت دهد.

این امر نشان‌دهنده فشار فزاینده بر منابع نظامی آمریکا با ادامه درگیری با ایران است.