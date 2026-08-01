باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بروجرد از مهار موفق آتش‌سوزی در انبار لوله‌های پلی‌اتیلن سازمان آب این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۴ امروز به مرکز فرماندهی آتش‌نشانی اعلام شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی از سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه پنج دستگاه خودروی اطفای حریق به محل اعزام شدند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی افزود: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، با اجرای عملیات اطفای حریق و جلوگیری از سرایت آتش به سایر بخش‌های انبار، موفق شدند حریق را در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار کنند. پس از خاموش شدن کامل آتش نیز عملیات لکه‌گیری، ایمن‌سازی و پاکسازی محل انجام شد.

وی با اشاره به سرعت عمل نیروهای امدادی، از تلاش آتش‌نشانان حاضر در عملیات قدردانی کرد و گفت: علت وقوع این حادثه و میزان خسارات وارده پس از بررسی کارشناسان اعلام خواهد شد.