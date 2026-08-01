فالوور رایگان روبیکا با اپلیکیشن دایرکت هوشمند

بسیار در اینستاگرام دیده اید که برای ارسال محصول یا پیامی به صورت خودکار ، درخواست کامنت کردن فلان کلمه یا متن را میکنند . سپس وقتی کلمه را کامنت کردید ، پیامی خودکار به شما ارسال میشود و میگوید اول فالو کنید تا پیام یا فایل را دریافت کنید.

اکنون برای اولین بار چنین برنامه رایگانی با نام روبیدا منتشر شده که با آن میتوانید چنین سیستمی را اجرا کنید و هزاران فالوور رایگان روبیکا از طریق روبینو جذب کنید.

فقط کافیست دو شرط فالو اجباری و عضویت اجباری کانال و گروه را فعال کنید !

کار با این بخش کاری ندارد !

ابتدا برنامه را از پایین همین پست دانلود و نصب کنید سپس در برنامه ثبت نام کنید . از بخش دایرکت هوشمند ، بر روی گزینه افزودن قانون کلیک کنید . گزینه تریگر روی کامنت را انتخاب کنید در بخش کلمه تریگر ، متنی که میخواید کاربران کامنت کنند را وارد کنید . میتوانید چند کلمه مختلف هم تنظیم کنید ! نوع تطبیق را "شامل این کلمه باشد" انتخاب کنید . پیشنهاد میشود گزینه لایک کردن کامنت را هم فعال کنید (جهت افزایش نرخ تعامل) شرط فالو اجباری و شرط عضویت در کانال و گروه را فعال کنید . پیشنهاد میشود متن های پیشفرضشو تغییر ندهید ! (برای کانال یا گروه نیاز است لینکی را وارد کنید که خودتون ادمین کانال یا گروه باشید !) نوع متن دایرکت را انتخاب کنید . (مثلا اگر کلمه کامنت شد میخواهید متن برای کاربر ارسال شود یا فیلم یا صدا ؟ هر چند همشون با هم قابل انتخاب هستند ! ) در مرحله آخر بر روی ثبت قانون کلیک کنید .....

دریافت فالوور رایگان با پست خودکار کانال و گروه روبیکا

یک ترفند عالی با استفاده از این برنامه که وجود دارد ، انتشار خودکار محتوا های سایت های معروف با استفاده از خبرخوان یا RSS !

کافیست لینک Feed یا rss سایت مورد نظر را وارد کنید

سپس تنظیم کنید که با کلمه "ادامه" ، ادامه محتوا هارو کاربران مشاهده کنند که برای مشاهده آن محتوا ، نیاز به فالو کردن یا عضویت در کانال است ! مراحل فعال سازی RSS :

وارد اپلیکیشن شوید ، بر روی گزینه {دیگر} کلیک کنید. گزینه انتقال خبر RSS را انتخاب کنید. پایین صفحه گزینه افزودن RSS را انتخاب کنید بالای صفحه در کادر RSS ، لینک RSS را وارد کنید (در سایت ها و مجله ها ، بخشی دارند به اسم RSS یا Feed که لینک همین صفحات کپی کنید و وارد کنید . تنظیم کنید که هر چند دقیقه ، چه تعداد پست منتشر شود . پیشنهاد میشود گزینه هر 30 دقیقه 1 پست را انتخاب کنید ... در بخش امضا یا وارقی ، ایدی یا لینک کانالتون را وارد کنید تا پایین هر پست خودکار اضافه شود. در اخر گزینه ثبت rss را انتخاب کنید تا این بخش هم فعال شود.

افزایش فالوور با جمع آوری ستاره یا امتیاز و دریافت فالوور های رایگان

از بخش تبادل ، کافیست تیک تبادل خودکار را فعال کنید تا از طرف شما دیگر پست های دیگر پیج هارو لایک کنه و از طرف دیگر پیج ها خودکار پست های شما لایک شوند !

یک اکانت فیک بسازید و تنظیم کنید تا خودکار دیگر پیج هارو فالو کند ، سپس سکه هارو به اکانت اصلی خودتون منتقل کنید و گزینه دریافت فالوور را انتخاب کنید تا فالوور های رایگان دریافت کنید . حال تصور کنید 5 اکانت دیگر بسازید و در برنامه تنظیم کنید ! 5 برابر افزایش سرعت و کسب فالوور های بیشتر ...

از بخش تبادل ، تیک فعال سازی را انتخاب کنید . سپس با گذشت چند ساعت ، امتیاز های شما به عددی که رسید ، کافیست گزینه انتقال سکه را انتخاب کنید و سکه هارو به اکانت اصلی خود منتقل کنید.

پیشنهاد میشود حداقل 10 اکانت در روبیکا بسازید و یک عکس و پروفایل بهش اضافه کنید سپس از این اپلیکیشن خارج شود و مجددا وارد شوید تا تمام اکانت ها به برنامه اضافه شوند ! سپس از پایین همین صفحه کادر درخواست تبادل را تکمیل کنید و نوع تبادل را دریافت فالوور را انتخاب کنید تا تمام سکه های شما تبدیل به فالوور شود ... همچنین از همین بخش میتوانید اقدام به خرید فالوور روبیکا کنید که فقط زودتر فالوور دریافت میکنید . اگر صبر کنید در ماه حدود 10k فالوور رایگان روبینو یا ممبر رایگان کانال روبیکا جذب میکنید.

افزایش ممبر روبیکا با ارسال پیام خودکار در گروه ها

کافیست لینک کانال و گروه خود را تنظیم کنید ، سپس میبینید که هر ساعت فالوور هاتون افزایش پیدا میکنه و آن هم دلیلش چیزی نیست جز ارسال تبلیغ کانال شما در تمام گروه های شلوغ به صورت کاملا خودکار !

هم اکنون میتوانید از طریق لینک https://cafebazaar.ir/app/com.shiz.rubikayar این اپلیکیشن را دانلود و تست کنید !

با کمک این روش تبلیغاتی روزانه حدود 1k فالوور رایگان روبیکا جذب خواهید کرد.