تیم ملی والیبال آمریکا با پیروزی برابر ژاپن و شکست طلسم شکست ناپذیری این تیم به دیدار نهایی لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ راه یافت و حریف لهستان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله نیمه‌نهایی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ در گروه مردان امروز (شنبه دهم مردادماه) در شهر نینگبو در کشور چین پیگیری شد.

در دومین دیدار این مرحله تیم‌های ژاپن و آمریکا از ساعت ۱۵ به مصاف یکدیگر رفتند که آمریکایی‌ها در نبردی تماشایی سه بر دو حریف خود را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت.

ژاپنی‌ها در ست‌های دوم و سوم این مسابقه ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسیدند، اما در ست‌های اول، چهارم و پنجم به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۹ و ۱۵ بر ۱۳ نتیجه را واگذار کردند تا نخستین شکست خود در این رقابت‌ها را در دیداری حساس تجربه کنند و از راه یابی به فینال بازبمانند. ژاپن که دو مدال نقره و برنز لیگ ملت‌ها در پرونده افتخارات خود دارد، با این شکست در حسرت قهرمانی باقی ماند.

عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار به جیک هانس و متئو اندرسون از تیم آمریکا رسید که موفق به کسب ۲۴ پوئن شدند.

جیک هانس قطر پاسور تیم آمریکا در این مسابقه چندین سرویس با سرعت ۱۳۰ کیلومتر بر ساعت زد که منجر به کسب امتیاز برای تیم آمریکا شد.

تیم آمریکا در هفته دوم مرحله مقدماتی و در شهر اورلئان سه بر دو مغلوب ژاپن شد و امروز با پیروزی مقابل این تیم شکست اورلئان را جبران کرد.

در دیگر دیدار مرحله نیمه‌نهایی تیم‎ لهستان موفق به شکست اسلوونی شد تا دو تیم لهستان و آمریکا حریف یکدیگر در فینال شوند.

دیدار رده‌بندی و فینال لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ که فردا (یکشنبه یازدهم مرداد) برگزار می‌شود، به قرار زیر است:

دیدار رده بندی: اسلوونی – ژاپن/ ساعت ۱۱:۱۰

فینال: لهستان – آمریکا/ساعت ۱۵

برچسب ها: لیگ ملت های والیبال ، والیبال ، لهستان ، آمریکا
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