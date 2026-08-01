باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار ویژه بروجرد از تصویب مجموعه‌ای از مصوبات مهم شورای ترافیک شهرستان با هدف روان‌سازی تردد، کاهش گره‌های ترافیکی و ارتقای ایمنی معابر شهری خبر داد.

مهندس غلامپور با اشاره به مهم‌ترین مصوبات این نشست اظهار کرد: بر اساس تصمیم شورای ترافیک، پارک حاشیه‌ای خودروها در مسیر میدان شهدا تا میدان قیام (خیابان شهدا) از ساعت ۸ صبح تا ۲۱ ممنوع است و خودروهای متخلف با همکاری پلیس راهور و شهرداری به پارکینگ منتقل خواهند شد.

وی افزود: اجرای طرح پایش تصویری هسته مرکزی شهر، فراهم‌سازی زیرساخت‌های اجرای طرح زوج و فرد، شطرنجی‌سازی آزمایشی تقاطع‌های پرتردد، اصلاح زمان‌بندی و تعمیر چراغ‌های راهنمایی، خط‌کشی معابر، آشکارسازی گذرگاه‌های عابر پیاده، اصلاح سرعتکاه‌ها و رفع نواقص تجهیزات ترافیکی نیز در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار ویژه بروجرد با تأکید بر ضرورت کاهش حوادث جاده‌ای گفت: ایمن‌سازی محور اراک–بروجرد در نقاط حادثه‌خیز دودانگه، دهکرد و زینعلی، اصلاح هندسی مسیرها، تکمیل روشنایی و نصب حفاظ میانی از دیگر مصوبات مهم این جلسه است و دستگاه‌های اجرایی موظف به تسریع در اجرای این اقدامات شدند.

غلامپور همچنین از آزادسازی نیوجرسی‌های مورد نیاز راهداری، تأمین برق برج نوری میدان آیت‌الله نجفی بروجردی، بررسی اصلاح مسیر برخی معابر شهری و جمع‌آوری تیرهای برق معارض به عنوان دیگر تصمیمات شورای ترافیک شهرستان نام برد و تأکید کرد اجرای این مصوبات با جدیت تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.