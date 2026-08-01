باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اورزولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به بحران ورود دهها هزار مهاجر به حریم اتحادیه اروپا، گفت که اکثریت قریب به اتفاق افرادی که بهطور غیرقانونی وارد منطقه خودمختار «سئوتا» شده بودند، پس از تلاشهای مشترک نیروهای انتظامی اسپانیا و مراکش به حریم قاره آفریقا بازگشتهاند.
فوندرلاین در شبکه اجتماعی آمریکایی ایکس نوشت: «خبر خوب این است که به دلیل عملکرد نیروهای انتظامی اسپانیا و مراکش، اکثریت قریب به اتفاق کسانی که بهطور غیرقانونی وارد شدند، به مراکش بازگشتهاند. حتی یک نفر نیز به سرزمین اصلی اسپانیا یا دیگر نقاط اتحادیه اروپا نرسیده است».
او گفت این وضعیت اهمیت کنترل مرزهای اروپا را نشان میدهد و افزود که مقامهای اتحادیه اروپا باید در نقاط کلیدی ورود مهاجران هوشیار باقی بمانند و هماهنگی نزدیک میان تمامی نهادهای مرتبط را حفظ کنند.
بحران سئوتا پس از آن آغاز شد که دهها هزار پناهجوی آفریقایی تلاش کردند از طریق ورود به این منطقه، وارد حریم اتحادیه اروپا شوند. سئوتا یک منطقه خودمختار متعلق به اسپانیاست که در ساحل شمال آفریقا و در همسایگی مراکش قرار دارد. این منطقه با وجود قرار گرفتن در قاره آفریقا، بخشی از خاک اسپانیا و در نتیجه بخشی از مرزهای اتحادیه اروپاست.
موقعیت خاص سئوتا آن را به یکی از اصلیترین مسیرهای مهاجرت از آفریقا به اروپا تبدیل کرده است.
تصاویر منتشر شده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد که مهاجران طی روزهای گذشته با ماموران مرزی درگیر شده و چندین خودرو را به آتش کشیدهاند.
منبع: آناتولی