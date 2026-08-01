سخنگوی فدراسیون فوتبال از توافق برای اعزام هیئتی متشکل از نمایندگان فدراسیون و باشگاه چادرملو به مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال پس از جلسه رئیس و مدیران فدراسیون و باشگاه چادرملو با وزیر ورزش و جوانان اظهار کرد: در این جلسه درباره موضوع باشگاه چادرملو به‌عنوان باشگاهی که قهرمان تورنمنت سه جانبه اخیر شد بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت. مقرر شد هفت مکاتبه‌ای که فدراسیون فوتبال با AFC داشته در اختیار باشگاه چادرملو و افکار عمومی قرار گیرد

او افزود: مقرر شد هیاتی متشکل از فدراسیون فوتبال و باشگاه چادرملو راهی مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا شوند تا به‌صورت میدانی مواردی را که با AFC مکاتبه شده با مقامات کنفدراسیون فوتبال آسیا در میان بگذارند. نتایج این اقدامات به‌صورت کامل از مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

گفتنی است که هدایت الله ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال بدون اطلاع دادن به هیئت رئیسه و رئیس فدراسیون فوتبال در روز دهم خرداد گل گهر سیرجان را به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا به AFC معرفی کرده بود و این درحالی است که چادرملو در تورنمنتی سه جانبه با حضور پرسپولیس و گل گهر قهرمان شد و باید این تیم به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا کند.