ارتش رژیم صهیونیستی به خانه‌ای در جنوب سوریه حمله و آن را تفتیش کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گزارش شبکه الاخباریه، ارتش رژیم صهیونیستی روز شنبه به خانه‌ای در استان درعا در جنوب سوریه حمله و آن را تفتیش کرد.

این کانال گزارش داد: «یک گشتی نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی به خانه‌ای در وادی الرقاد در حومه غربی درعا حمله و آن را تفتیش کرد.» این شبکه جزئیات بیشتری در مورد این حمله ارائه نکرد.

جنوب سوریه ماه‌هاست که شاهد حملات و تجاوزات مکرر اسرائیل، از جمله یورش، تفتیش و دستگیری بوده است.

تخلفات اسرائیل پس از سقوط اسد در دسامبر ۲۰۲۴، زمانی که اسرائیل فروپاشی توافق‌نامه‌ی جدایی ۱۹۷۴ را اعلام کرد و کنترل منطقه‌ی حائل سوریه را به دست گرفت، تشدید شد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنوب سوریه ، رژیم صهیونیستی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۲ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
حمله به خانه‌ای در جنوب سوریه توسط نیرو‌های اسرائیلی/ و این در حالی است مردم بی ادب سوریه در سال 1403 به همراه آمریکا، ترکیه و هم تروریست ها مورد حمایت آمریکا و متحدانش به دولت قانونی سوریه خیانت کردند.
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