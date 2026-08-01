باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گزارش شبکه الاخباریه، ارتش رژیم صهیونیستی روز شنبه به خانهای در استان درعا در جنوب سوریه حمله و آن را تفتیش کرد.
این کانال گزارش داد: «یک گشتی نیروهای اشغالگر اسرائیلی به خانهای در وادی الرقاد در حومه غربی درعا حمله و آن را تفتیش کرد.» این شبکه جزئیات بیشتری در مورد این حمله ارائه نکرد.
جنوب سوریه ماههاست که شاهد حملات و تجاوزات مکرر اسرائیل، از جمله یورش، تفتیش و دستگیری بوده است.
تخلفات اسرائیل پس از سقوط اسد در دسامبر ۲۰۲۴، زمانی که اسرائیل فروپاشی توافقنامهی جدایی ۱۹۷۴ را اعلام کرد و کنترل منطقهی حائل سوریه را به دست گرفت، تشدید شد.
منبع: آناتولی