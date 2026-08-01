شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از معطل ماندن زائران برای خروج از مرز در مرز مهران ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز‌های باقیمانده تا اربعین سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) زائران از مرز‌های مختلف کشور برای پیاده روی اربعین راهی سفرعتبات عالیات مشرف می‌شوند. یکی از راه‌های خروج از مرز کشور برای زائران مرز مهران است، اما ازدحام جمعیت و گرمای هوا موجب کلافگی زائران شده و آنها مجبورند ساعت‌ها برای خروج از مرز معطل بمانند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

منبع: شهروندخبرنگار - ایلام

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