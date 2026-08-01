باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران انتظامی فارس در عملیات‌هایی اقدام به توقیف محموله‌های قاچاق ودستگیری تبهکاران کردند.

کشف ماینر‌های بدون مجوز در شیراز

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس از کشف ۳۹ دستگاه استخراج ارز دیجیتال بدون مجوز در شهرستان شیراز خبر داد.

سرهنگ محمدرضا رضایی رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس اظهار کرد: ماموران این پلیس در جهت مبارزه با معضل شوم قاچاق کالا و در پی اقدامات فنی از نگهداری تعداد قابل توجهی دستگاه استخراج ارز دیجیتال در ۳ منزل مسکونی در شهرستان شیراز مطلع شدند و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: مأموران پس از شناسایی دقیق مکان‌ها و با هماهنگی قضایی به محل‌های مورد نظر اعزام و موفق به کشف ۳۹ دستگاه ماینر بدون مجوز شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس با بیان اینکه کارشناسان ارزش اقلام مکشوفه را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

توقیف سواری بدون مجوز در بوانات

فرمانده انتظامی بوانات از توقیف سواری تویوتا بدون مجوز به ارزش ۴۵۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پرویز ارجمند فرمانده انتظامی بوانات، اظهار کرد: در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز در سطح شهرستان، مأموران پلیس آگاهی با برقراری ایست و بازرسی مقطعی در سطح حوزه استحفاظی، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک سواری تویوتا لندکروز مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: طی بررسی و استعلامات صورت گرفته مشخص شد، خودرو مذکور بدون مدارک قانونی و پلاک آن جعلی است که سواری برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ انتقال داده شد.

فرمانده انتظامی بوانات با اشاره به اینکه ارزش خودرو کشف شده بنا بر اعلام نظر کارشناسان ۴۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: مالک با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

توقیف ۳۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق در لامرد

فرمانده انتظامی لامرد از کشف ۳۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در بازرسی از ۲ سواری پژو و سمند خبر داد.

سرهنگ حسن امجدیان فرمانده انتظامی لامرد اظهار کرد: در جهت برخورد با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی لامرد هنگام بررسی و کنترل خودرو‌های عبوری به ۲ سواری پژو و سمند مشکوک شدند و دستور ایست دادند که هر ۲ راننده بدون توجه اقدام به فرار کردند.

او افزود: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز با اقدامات فنی هر ۲ خودرو متوقف و ماموران موفق شدند در بازرسی از آن‌ها ۳۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق را کشف کنند.

سرهنگ امجدیان با بیان اینکه کارشناسان ارزش سیگار‌های مکشوفه را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند، افزور: رانندگان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

کشف احشام بدون مجوز در ممسنی

فرمانده انتظامی ممسنی از کشف ۵۲ رأس گوسفند بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سید محمد یوسفی فرمانده انتظامی ممسنی اظهار کرد: در جهت اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق و برخورد با جا به جایی غیرمجاز دام، مأموران پاسگاه انتظامی فهلیان هنگام کنترل محور مواصلاتی نورآباد به رستم به یک دستگاه وانت حامل احشام مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او با بیان اینکه مأموران در بازرسی از این خودرو، ۵۲ رأس گوسفند که بدون هرگونه مجوز قانونی حمل بود، کشف کردند، گفت: کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۱۴ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ یوسفی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

توقیف بیش از ۲ تن زغال بدون مجوز در خفر

فرمانده انتظامی خفر از کشف بیش از ۲ هزار کیلوگرم زغال بدون مجوز خبر داد.

سرهنگ رحیم رضایی‌زاده فرمانده انتظامی خفر اظهار کرد: مأموران انتظامی خفر در جهت اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و حفاظت از منابع طبیعی، هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به ۲ دستگاه وانت حامل بار مشکوک شدند و آن‌ها را برای بررسی متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازرسی از خودرو‌های توقیف شده، ۲ هزار و ۸۰ کیلوگرم زغال بدون هرگونه مجوز قانونی را کشف کردند که برابر نظر کارشناسان، ارزش این محموله ۱۳ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی خفر با بیان اینکه رانندگان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند، تصریح کرد: پلیس با قاطعیت با قاچاق کالا و هرگونه تخریب منابع طبیعی برخورد می‌کند و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرقانونی، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

موتور کراس مزاحم در توقیف پلیس

فرمانده انتظامی داراب از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت بدون مجوز در یکی از تفرجگاه‌های این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سید رحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب، اظهار کرد: در پی تماس‌های مکرر شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی و اعلام مزاحمت یک دستگاه موتورسیکلت کراس غیرمجاز در تفرجگاه چشمه گلابی بخش فسارود این شهرستان، ماموران انتظامی جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

او افزود: ماموران انتظامی بخش فسارود با حضور در این تفرجگاه، موتورسیکلت کراس بدون پلاکی که در حال انجام حرکات نمایشی و مخاطره آمیزه در بین جمعیت بوده را مشاهده و در جهت توقیف آن اقدام کردند.

سرهنگ هاشمی اضافه کرد: راکب به محض مشاهده ماموران و بدون توجه اقدام به فرار می‌کند که با عکس العمل به موقع ماموران، عرصه را بر خود تنگ دیده و موتورسیکلت را رها کرده و متواری می‌شود.

فرمانده انتظامی داراب تصریح کرد: پس از انتقال موتورسیکلت به مقر پلیس و بررسی بیشتر مشخص شد که بدون مجوز و قاچاق است و در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شد و اقدامات لازم در جهت دستگیری راکب متواری صورت گرفته است.

بازگشت مبلغ کلاهبرداری شده به یک مالباخته نی ریزی در فضای مجازی

فرمانده انتظامی شهرستان نی ریز از بازگشت ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به فردی که از طریق ارسال لینک جعلی از او کلاهبرداری شده بود، خبر داد.

سرهنگ عظیم‌اله کرمی فرمانده انتظامی شهرستان نی ریز بیان کرد: در پی وصول شکایت فردی به پلیس فتا نی‌ریز مبنی بر کلاهبرداری از او در فضای مجازی، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

او افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد شاکی پیامک ابلاغ قضایی حاوی لینک جعلی را دریافت کرده که پس از وارد شدن به لینک مربوطه مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از حسابش برداشت شده بود.

فرمانده انتظامی نی‌ریز تصریح کرد: با تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته رد پای کلاهبردار در یکی از استان‌های کشور بدست آمد که پس از هماهنگی صورت گرفته با مبادی مربوطه حساب‌های بانکی او مسدود و سرانجام وجه کلاهبرداری شده به مالباخته بازگردانده شد.

سرهنگ کرمی در خصوص کلاهبرداری از طریق ارسال لینک‌های جعلی گفت: شهروندان باید این نکته را مد نظر داشته باشند که دستگاه قضایی به هیچ عنوان برای ابلاغ قضایی پیامک با سرشماره‌های شخصی ارسال نمی‌کند و بنابراین چنانچه این گونه پیامکی را دریافت کردند به آن توجه نکنند.

کشف سوخت بدون مجوز در سپیدان

فرمانده انتظامی سپیدان از کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ذبیح اله رضایی فرمانده انتظامی سپیدان اظهار کرد: در جهت اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از این خودرو موفق شدند ۲ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز را کشف کنند.

سرهنگ رضایی با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوخت‌های مکشوفه را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد و به مخلان امنیت اقتصادی هشدار داد پلیس در همه عرصه‌ها برابر قانون با آنان برخورد می‌کند.

منبع: پلیس فارس