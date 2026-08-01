رئیس پلیس امنیت اقتصادی انتظامی آذربایجان غربی ازتوقيف ۳ دستگاه موتورسيکلت فاقد مجوز ۶۰ ميلياردي در اروميه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "عسگر شهابي" رئیس پلیس امنیت اقتصادی انتظامی اذربایجان غربی گفت: مأموران پليس امنيت اقتصادي در راستاي اجراي طرح مقابله با قاچاق وسايل نقليه و برخورد با تردد موتورسيکلت‌هاي سنگين غيرمجاز، حين گشت‌زني و کنترل محورهاي شهري به 3 دستگاه موتورسيکلت سنگين مشکوک شده و آن را براي بررسي بيشتر متوقف کردند.

وي افزود: در بررسي‌هاي انجام‌شده مشخص شد موتورسيکلت ها فاقد مجوز قانوني و برابر برآورد کارشناسان به ارزش 60 ميليار ريال مي باشد که در اين رابطه پرونده تشکيل براي انجام مراحل قانوني به مرجع قضايي ارسال شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی انتظامی استان در پايان با تأکيد بر استمرار طرح‌هاي مقابله با قاچاق وسايل نقليه گفت: پليس با هرگونه خريد، فروش و استفاده از وسايل نقليه قاچاق و فاقد مجوز قانوني برخورد قاطع خواهد کرد و از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعاليت‌هاي غيرقانوني، مراتب را از طريق مرکز فوريت‌هاي پليسي 110 گزارش دهند