باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - سرهنگ ناصر مظلومی فرمانده انتظامی سلماس اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی، و معابر در سطح شهرستان سلماس شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات پلیسی و تخصصی، یک نفر سارق را شناسایی و طی یک عملیات ظربتی آن را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی سلماس با بیان اینکه متهم در بازجویی‌های صورت گرفته به ۹ فقره سرقت اماکن خصوصی و معابر اقرار کرد، عنوان داشت: متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی گردید.

این مقام انتظامی با اعلام اینکه برخورد قاطع با هنجارشکنان به ویژه سارقان را یکی از اولویت‌های اصلی این فرماندهی است به مردم توصیه کرد: در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.