باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - الجزیره عربی گزارش داد یک پهپاد متعلق به ارتش صهیونیستی شهر نبطیه الفوقا در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.
بر اساس گزارشهای رسانهای، نظامیان اسرائیلی در حالی که بخشهایی از جنوب لبنان را در اشغال خود دارند، همچنان به انجام حملات ادامه میدهند و این در شرایطی است که توافق «آتشبس» با میانجیگری آمریکا به ظاهر برقرار است.
پیشتر، خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرده بود که روستاها و شهرکهای جنوبی این کشور، بهویژه مناطقی که در داخل یا نزدیکی «منطقه زرد» قرار دارند، از جمله المنصوری، مجدل زون و حداثا، پس از انفجارهای گسترده در وضعیت تنش شدید قرار گرفتهاند.
این انفجارها از بعد از نیمهشب تا صبح امروز در سراسر منطقه جنوبی لبنان طنینانداز شد.
منبع: الجزیره