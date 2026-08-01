باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس استاندار گیلان، عصر امروز با همراهی سردار حسین حسن‌پور فرمانده انتظامی استان، در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید والامقام سینا سیاه‌نژاد که با حضور گسترده مردم شهیدپرور، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان استانی و شهرستانی، فرماندهان نظامی و انتظامی و اقشار مختلف مردم در شهرستان صومعه‌سرا برگزار شد، حضور یافت.

استاندار گیلان در حاشیه این مراسم، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، از صبر و استقامت خانواده‌های شاهد و ایثارگر تجلیل کرد و یاد و خاطره این شهید مدافع امنیت را گرامی داشت.

در این آیین، پیکر مطهر شهید بر دستان مردم قدرشناس، خانواده‌های معظم شهدا، همرزمان و مسئولان تشییع شد و شرکت‌کنندگان با سردادن شعار‌های حماسی، ضمن محکومیت اقدام تروریستی، بر ادامه راه شهدا و حمایت از مدافعان امنیت تأکید کردند.

مراسم تشییع شهید سینا سیاه‌نژاد جلوه‌ای از وحدت، همدلی و قدرشناسی مردم گیلان از فرزندان رشید این سرزمین بود؛ فرزندانی که با ایثار و جانفشانی، امنیت و آرامش جامعه را پاسداری می‌کنند و نام خود را در زمره شهدای سرافراز انقلاب اسلامی ماندگار می‌سازند.

شهید ستوان‌سوم سینا سیاه‌نژاد از نیرو‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اهل روستای هندخاله شهرستان صومعه‌سرا بود که هشتم مرداد در درگیری با اشرار مسلح در شهرستان شادگان استان خوزستان، حین انجام مأموریت به شهادت رسید.

پیکر مطهر شهید سینا سیاه نژاد پس از تشییع و نماز به زادگاهش دهستان هندخاله انتقال ودرگلزار شهدای سادات محله به خاک سپرده شد.