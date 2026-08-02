نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در حال حاضر بخشی از کالاهای اساسی مورد نیاز از تولید داخل و بخش دیگر واردات تامین می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان فلسفی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر این موضوع که تخصیص ارز به کالاهای غیر اساسی نباید صورت بگیرد، گفت: هزینه های دولت باید بشدت کاهش یابد و برای تامین بخشی از هزینه ها، دولت ناگریز به چاپ پول نباشد و اعتباراتی به دستگاه های دولتی تزریق کند که هزینه ها را کاهش دهد.

به گفته وی، تامین کالاهای اساسی بخشی از تولید داخل و بخشی واردات تامین می شود و واردکنندگان می توانند از بازارهای هدف کسری مورد نیاز را تامین کنند و عمده کالاها کشاورزی است که در سبد مصرفی وجود دارد، حال اینکه اعتبار کالابرگ دولت چگونه تامین کند، بحثی است که مطرح است و برخی مراکز توزیع منتظر هستند مبلغ کالابرگ تسویه شود و دولت باید براساس قانون تامین کند.

فلسفی ادامه داد: اعتقاد ما بر آن است که رقم کالابرگ باید اصلاح شود و بدین منطور دولت به زودی متممی را برای بودجه ۱۴۰۵ آماده کند و باید به نحوه توزیع اعتبارات، اولولویت بندی ها اولویت بندی داشته باشیم.

وی گفت: جنگ و تحریم طی سال های گذشته بر کشور ما بوده و دشمنان بدنبال آن بودند که با برنامه ریزی ما را از پای در بیاورند و از آن طرف ماهم تجربه ارزشمندی داریم که ما را در در برابر دشمن طی سال های اخیر مقاوم کرده است و اقتصاد مقاومتی که رهبر شهید و امام‌حاضر تاکید کردند به نحو درستی باید پایه گذاری، هدایت و راهبری شود و نتیجه آن بدرستی در زندگی مردم نشان داده شود و همواره مردم مشارکت خود در فعالیت های اقتصادی در زندگی و سفره خود ببیند و در برابر جنگ‌ افروزی دشمن بایستند و علت مقاومت ما بدلیل پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است.