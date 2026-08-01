باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا بهروز آذر در بازدید سرزده از سازمان انتقال خون که به مناسبت روز ملی اهدای خون (۹ مرداد) انجام شد بر اهمیت تامین خون سالم به عنوان اولویت دولت تاکید کرد.
وی در این دیدار به طور ویژه از مدیر عامل سازمان انتقال خون بابت اعتماد به بانوان انتقال خون تشکر کرد.
بهروز آذر، انتصاب زنان در پستهای کلیدی نظیر معاونت و مدیریت ادارات کل انتقال خون استانها را شایسته تحسین دانست.
معاون رئیسجمهور در ادامه سخنان خود گفت: مهمترین موضوعی که دولت چهاردهم دنبال میشود، حفظ جان انسانهااست.
وی پویشهای «نه به تصادف» و «همه با هم علیه سرطان» را نمونهای بارز از عملکرد دولت در مسیر حفظ سلامت هموطنان خواند.
بهروز آذر تاکید کرد: تهیه خون مورد نیاز مراکز درمانی و حفظ جان بیماران برای دولت چهاردهم بسیار مهم و حائز اهمیت است.
وی همچنین از عملکرد موفق و ایستادگی سازمان انتقال خون در بحرانهای اخیر قدردانی کرد.
معاون رئیسجمهور خطاب به مدیران این سازمان گفت: سپاس که در بحرانهای اخیر تمامقد ایستادید و نگذاشتید آب در دل مردم تکان بخورد.
وی در این دیدار به طور ویژه از دکتر احمد قرهباغیان، مدیرعامل سازمان انتقال خون بابت اعتماد به بانوان انتقال خون تشکر کرد.
بهروز آذر انتصاب زنان در پستهای کلیدی نظیر معاونت و مدیریت ادارات کل انتقال خون استانها را شایسته تحسین دانست.
در پایان این نشست نیز، دکتر احمد قرهباغیان، مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران گزارشی از عملکرد و دستاوردهای این سازمان ارائه داد.
منبع: سازمان انتقال خون