۲۲ رئیس دولت و کشور اروپایی خواستار برگزاری جلسه اضطراری وزرای اتحادیه اروپا در مورد بحران مهاجرت اخیر در سئوتا شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ۲۲ رئیس دولت و کشور اروپایی روز شنبه خواستار برگزاری جلسه اضطراری وزرای کشور اتحادیه اروپا در مورد بحران مهاجرت اخیر در سئوتا، منطقه محصور شمال آفریقا در اسپانیا شدند.

این رهبران در نامه‌ای مشترک گفتند: «ما مصمم هستیم که از به چالش کشیدن تمامیت مرز‌های خارجی اتحادیه توسط قاچاقچیان جلوگیری کنیم.»

این نامه مشترک، به رهبری ایتالیا و دانمارک، خطاب به آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا و میشل مارتین، نخست‌وزیر ایرلند، که کشورش ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، ارسال شد.

در این نامه آمده است: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم عبور دسته‌جمعی و کنترل‌نشده، استفاده ابزاری از مهاجرت یا سایر تهدیدات ترکیبی، این تصور را ایجاد کند که ورود غیرقانونی به اتحادیه اروپا امکان‌پذیر است.»

رهبران هشدار دادند که چنین تصوری، تلاش‌های بیشتر برای ورود غیرقانونی به این بلوک را تشویق می‌کند، اعتماد به سیاست مهاجرتی مشترک اتحادیه اروپا را تضعیف می‌کند و پیامد‌هایی برای همه کشور‌های عضو خواهد داشت.

منبع: آناتولی

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، بحران مهاجرت
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۵ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
اسپانیا باید فورا سئوتا و ملیله رو تخلیه کنه
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