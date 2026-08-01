استاندار گلستان، در جلسه بررسی واگذاری عرصه ۲۲ هکتاری جزیره آشوراده و اراضی پشتیبان، توسعه گردشگری این منطقه را یکی از اولویت‌های اصلی استان دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضویعلی اصغر طهماسبی گفت:جزیره آشوراده ظرفیت بی‌نظیری برای ارتقای جایگاه گردشگری گلستان در سطح ملی دارد و تحقق این پروژه نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی است.

علی‌اصغر طهماسبی با اشاره به پیگیری‌های مستمر برای اجرای این طرح ملی، تأکید کرد که مسیر توسعه استان از تسهیل‌گری می‌گذرد و دستگاه‌ها باید با رعایت کامل قوانین و حفظ انفال، موانع بروکراتیک را برطرف کرده و صدور مجوز‌های لازم را تسریع کنند.

استاندار گلستان شفافیت را شرط اصلی واگذاری‌ها دانست و افزود: مبارزه با فساد اداری و برخورد با رفتار‌های غیرمتعارف در تعامل با بخش خصوصی، خط قرمز مدیریت ارشد استان است.

طهماسبی همچنین با قدردانی از تلاش فرمانداران، نمایندگان مجلس و مدیران مرتبط، ابراز امیدواری کرد که با تداوم همکاری‌های بین‌بخشی و توجه به ظرفیت‌های گردشگری نظیر سواحل بندر ترکمن، زیرساخت‌های منطقه متحول شده و مردم استان از منافع این طرح ملی بهره‌مند شوند.

برچسب ها: جزیره آشوراده ، سرمایه گذاری و جذب سرمایه‌گذار
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