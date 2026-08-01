باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - علی اصغر طهماسبی گفت:جزیره آشوراده ظرفیت بی‌نظیری برای ارتقای جایگاه گردشگری گلستان در سطح ملی دارد و تحقق این پروژه نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی است.

علی‌اصغر طهماسبی با اشاره به پیگیری‌های مستمر برای اجرای این طرح ملی، تأکید کرد که مسیر توسعه استان از تسهیل‌گری می‌گذرد و دستگاه‌ها باید با رعایت کامل قوانین و حفظ انفال، موانع بروکراتیک را برطرف کرده و صدور مجوز‌های لازم را تسریع کنند.

استاندار گلستان شفافیت را شرط اصلی واگذاری‌ها دانست و افزود: مبارزه با فساد اداری و برخورد با رفتار‌های غیرمتعارف در تعامل با بخش خصوصی، خط قرمز مدیریت ارشد استان است.

طهماسبی همچنین با قدردانی از تلاش فرمانداران، نمایندگان مجلس و مدیران مرتبط، ابراز امیدواری کرد که با تداوم همکاری‌های بین‌بخشی و توجه به ظرفیت‌های گردشگری نظیر سواحل بندر ترکمن، زیرساخت‌های منطقه متحول شده و مردم استان از منافع این طرح ملی بهره‌مند شوند.