نشست مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با سرمربی و سرپرست تیم در اردوی ترکیه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست مدیران باشگاه پرسپولیس با اعضای کادر فنی و مهدی تارتار، ساعتی قبل در محل اردوی سرخپوشان برگزار شد و در جریان آن، آخرین وضعیت تیم و برنامه‌های آماده‌سازی برای فصل جدید مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، سرمربی پرسپولیس گزارشی از روند برگزاری اردو، شرایط فنی تیم و برنامه‌های تمرینی ارائه کرد و روند آماده‌سازی سرخپوشان را تشریح نمود.

همچنین محسن خلیلی، سرپرست تیم، گزارشی از کلیات اردو، برنامه‌های اجرایی و هماهنگی‌های انجام‌شده ارائه داد و درباره روند برگزاری اردو توضیحاتی را به مدیران باشگاه ارائه کرد.

در ادامه این نشست، پیمان حدادی نیز درباره برنامه‌های پیش‌روی تیم تا آغاز رقابت‌های لیگ برتر، موضوعات مرتبط با امور پزشکی، تمرینات، ریکاوری و همچنین آخرین وضعیت ورزشگاه‌هایی که قرار است دیدارهای خانگی پرسپولیس در آن برگزار شود، با اعضای کادر فنی به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخت.

در پایان این جلسه، بر هماهنگی هرچه بیشتر میان بخش‌های مختلف باشگاه و کادر فنی برای فراهم شدن بهترین شرایط آماده‌سازی تیم در آستانه آغاز فصل جدید تأکید شد.