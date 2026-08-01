نشست مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با سرمربی و سرپرست تیم در اردوی ترکیه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست مدیران باشگاه پرسپولیس با اعضای کادر فنی و مهدی تارتار، ساعتی قبل در محل اردوی سرخپوشان برگزار شد و در جریان آن، آخرین وضعیت تیم و برنامه‌های آماده‌سازی برای فصل جدید مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، سرمربی پرسپولیس گزارشی از روند برگزاری اردو، شرایط فنی تیم و برنامه‌های تمرینی ارائه کرد و روند آماده‌سازی سرخپوشان را تشریح نمود.

همچنین محسن خلیلی، سرپرست تیم، گزارشی از کلیات اردو، برنامه‌های اجرایی و هماهنگی‌های انجام‌شده ارائه داد و درباره روند برگزاری اردو توضیحاتی را به مدیران باشگاه ارائه کرد.

در ادامه این نشست، پیمان حدادی نیز درباره برنامه‌های پیش‌روی تیم تا آغاز رقابت‌های لیگ برتر، موضوعات مرتبط با امور پزشکی، تمرینات، ریکاوری و همچنین آخرین وضعیت ورزشگاه‌هایی که قرار است دیدارهای خانگی پرسپولیس در آن برگزار شود، با اعضای کادر فنی به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخت.

در پایان این جلسه، بر هماهنگی هرچه بیشتر میان بخش‌های مختلف باشگاه و کادر فنی برای فراهم شدن بهترین شرایط آماده‌سازی تیم در آستانه آغاز فصل جدید تأکید شد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، اردوی ترکیه
خبرهای مرتبط
رد شایعه پیوند سامان قدوس با پرسپولیس
پس از فاجعه مدیریتی ممبینی؛
هیئتی مشترک درباره پرونده چادرملو با AFC مذاکره خواهد کرد!
وداع احساسی میلاد محمدی با پرسپولیس+عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان/ آزادکاران ایرانی خوش درخشیدند
اشرف دوباره مدیر رسانه‌ای پرسپولیس شد
ساعی: بودجه فدراسیون تکواندو برای همه اعزام‌ها کافی نیست
تمرکز اصلی ما حضور موفق در مسابقات ناگویا است
قهرمانی ایران در مسابقات کاراته آسیای میانه
۲ خریدی که مدیرعامل پرسپولیس وعده داده است
بائو: درآمد دلال‌ها از رونالدو هم بیشتر است
حسین نژاد و اندونگ در سبد خرید پرسپولیس نیستند
آخرین حریف تدارکاتی پرسپولیس در ترکیه مشخص شد
آخرین اخبار
بائو: درآمد دلال‌ها از رونالدو هم بیشتر است
حسین نژاد و اندونگ در سبد خرید پرسپولیس نیستند
آخرین حریف تدارکاتی پرسپولیس در ترکیه مشخص شد
۲ خریدی که مدیرعامل پرسپولیس وعده داده است
اشرف دوباره مدیر رسانه‌ای پرسپولیس شد
کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان/ آزادکاران ایرانی خوش درخشیدند
تمرکز اصلی ما حضور موفق در مسابقات ناگویا است
ساعی: بودجه فدراسیون تکواندو برای همه اعزام‌ها کافی نیست
قهرمانی ایران در مسابقات کاراته آسیای میانه
دنی ولبک به چلسی پیوست
سلیمی: امیدوارم در ناگویا دل مردم را شاد کنیم
آخرین وضعیت اردوی پرسپولیس بررسی شد
هیئتی مشترک درباره پرونده چادرملو با AFC مذاکره خواهد کرد!
لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶/ آمریکا حریف لهستان در فینال شد
آشفته و شمسی پور راهی فینال شدند/ دمیرچلی به رده بندی رفت
از ظهور یک ستاره در بارسلونا تا قاطعیت رئال مادرید مقابل وینیسیوس + فیلم
درخواست مهم بختیاری‌زاده از مدیران استقلال؛ قرارداد جوان‌های مستعد تمدید شود
از اعتیاد درواز‌ه‌بان بارسا تا محاکمه سرمربی تیم ملی کره‌جنوبی + فیلم
خرید جدید برای استقلال تا اطلاع ثانوی منتفی شد
مدال طلای هومر عباسی در مسابقات شنای غرب آسیا
استقلال قصدی برای تمدید قرارداد بازیکن خود ندارد
رد شایعه پیوند سامان قدوس با پرسپولیس
نتایج ۵ وزن دوم آزاد کاران کشتی ایران در رقابت‌های باکو
آماده‌سازی بانوان گلف باز ایران در ترکیه برای بازی‌های آسیایی ناگویا
حواشی فوتبال؛ از ماجرای تاج تباهی تا گرای حفظ بنجل‌ها + فیلم
انتقاد تند از برگزاری لیگ والیبال با حضور ۱۲ تیم
آغاز دومین اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان
آغاز بیست‌ویکمین اردوی تیم ملی گلبال مردان در تهران
خیز بلند لهستان برای تکرار قهرمانی
فوتبال مقابل پول ایستاد؛ پروژه اینفانتینو _ ترامپ هوا شد