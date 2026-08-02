باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - پیام سفیدرو، کارشناس حوزه اقتصادی درمورد معیارهای سرمایهگذاری و اهمیت اعتمادسازی در بازار سرمایه گفت: با توجه به شرایط این روزهای کشور و ویژگی سرمایه، نقدشوندگی اولین معیار سرمایهگذاران و رشد و بازدهی از دیگر معیارهای سرمایهگذاری است. البته موارد دیگری هم برای این منظور اهمیت دارند که باید به آنها توجه کرد.
سفیدرو ادامه داد: وقتی که از سال ۹۹ اتفاقهایی در بازار سرمایه رخ داد و همچنان پرونده آن باز است، نقدشوندگی و بازدهی سرمایه، دو فاکتور مهمی شدند که بسیار اهمیت پیدا کردند و در این شرایط، مردم به این فکر میکنند که طلا یا خودرو اموالی هستند که وقتی خریداری کنند کنترلشان در اختیار خودشان است و گرایش به سمت این بازارها پیدا میکنند.
این کارشناس حوزه اقتصادی گفت: بازارها همزمان حرکت نمیکنند و هر کدام، تقدم و تأخری دارند، امّا مردم به این توجه میکنند که مثلاً مسکن در یک بازه زمانی افزایش چشمگیر و بازدهی مناسبی داشته است و در مقابل، سهام این بازدهی را نداشته است. به همین دلیل، انتخاب افراد برای سرمایهگذاری بر اساس نقدشوندگی و بازدهی است.
سفیدرو ادامه داد: راهکار این است که رویدادهای گذشته شفافسازی شوند و دلیل این که چرا این اتفاقها در گذشته رخ دادهاند چه بوده است و سپس، راهکار قانونگذار برای پیشگیری مجدد این اتفاقها چیست.
این کارشناس حوزه اقتصادی افزود: به نظرم، قانون بورس کشور خوب است و اگر همه مفاد آن به خوبی اجرا شوند و نظارت خوبی بر اجرای آن صورت بگیرد اطمینان خاطر در همه افراد به وجود میآید که افراد به بازار بورس اعتماد پیدا کنند و به طور کلی، در این خصوص نقص قانونی وجود ندارد بلکه مشکلات در اجرای قانون وجود دارند.