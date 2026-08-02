با توجه به شرایط اقتصادی کشور، معیار‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاران وجود دارند که بر اساس آن‌ها به سرمایه‌گذاری می‌پردازند. یک کارشناس حوزه اقتصادی به این موضوع پرداخت. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - پیام سفیدرو، کارشناس حوزه اقتصادی درمورد معیار‌های سرمایه‌گذاری و اهمیت اعتمادسازی در بازار سرمایه گفت: با توجه به شرایط این روز‌های کشور و ویژگی سرمایه، نقدشوندگی اولین معیار سرمایه‌گذاران و رشد و بازدهی از دیگر معیار‌های سرمایه‌گذاری است. البته موارد دیگری هم برای این منظور اهمیت دارند که باید به آنها توجه کرد. 

سفیدرو ادامه داد: وقتی که از سال ۹۹ اتفاق‌هایی در بازار سرمایه رخ داد و همچنان پرونده آن باز است، نقدشوندگی و بازدهی سرمایه، دو فاکتور مهمی شدند که بسیار اهمیت پیدا کردند و در این شرایط، مردم به این فکر می‌کنند که طلا یا خودرو اموالی هستند که وقتی خریداری کنند کنترلشان در اختیار خودشان است و گرایش به سمت این بازار‌ها پیدا می‌کنند.

این کارشناس حوزه اقتصادی گفت: بازار‌ها همزمان حرکت نمی‌کنند و هر کدام، تقدم و تأخری دارند، امّا مردم به این توجه می‌کنند که مثلاً مسکن در یک بازه زمانی افزایش چشمگیر و بازدهی مناسبی داشته است و در مقابل، سهام این بازدهی را نداشته است. به همین دلیل، انتخاب افراد برای سرمایه‌گذاری بر اساس نقدشوندگی و بازدهی است.

سفیدرو ادامه داد: راهکار این است که رویداد‌های گذشته شفاف‌سازی شوند و دلیل این که چرا این اتفاق‌ها در گذشته رخ داده‌اند چه بوده است و سپس، راهکار قانون‌گذار برای پیشگیری مجدد این اتفاق‌ها چیست.

این کارشناس حوزه اقتصادی افزود: به نظرم، قانون بورس کشور خوب است و اگر همه مفاد آن به خوبی اجرا شوند و نظارت خوبی بر اجرای آن صورت بگیرد اطمینان خاطر در همه افراد به وجود می‌آید که افراد به بازار بورس اعتماد پیدا کنند و به طور کلی، در این خصوص نقص قانونی وجود ندارد بلکه مشکلات در اجرای قانون وجود دارند.

برچسب ها: سرمایه گذاری اقتصادی ، بازارهای سرمایه ، بازارهای مالی
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