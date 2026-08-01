باشگاه خبرنگاران جوان - آرین سلیمی، ملی‌پوش تیم ملی تکواندو ایران، در حاشیه بازدید مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، از اردوی تیم ملی اظهار کرد: از حضور آقای علی‌نژاد و مجموعه کمیته ملی المپیک در اردو تشکر می‌کنم. این حمایت‌ها برای ورزشکاران ارزشمند است و از اصحاب رسانه نیز بابت همراهی همیشگی‌شان قدردانی دارم.

او درباره شرایط تیم ملی تکواندو افزود: حدود یک ماه و نیم است که تمرینات خود را با کادر فنی جدید آغاز کرده‌ایم و خوشبختانه شرایط بسیار خوبی بر اردو‌ها حاکم است. حضور مربیان متخصص در بخش‌های بدنسازی، بازتوانی و پزشکی، در کنار کادر فنی باتجربه، کیفیت تمرینات را به شکل محسوسی ارتقا داده و از این بابت رضایت کامل داریم.

دارنده مدال طلای المپیک ادامه داد: حضور چهره‌های باتجربه‌ای مانند پیام خانلرخانی، بیژن مردانی و سایر اعضای کادر فنی، فضای حرفه‌ای و انگیزه‌بخشی را در تیم ایجاد کرده است. نتایج مسابقات اخیر نیز نشان داد در مسیر درستی قرار داریم و امیدوارم در هر تورنمنت نسبت به گذشته عملکرد بهتری ارائه کنیم.

سلیمی درباره آخرین وضعیت آمادگی خود گفت: پس از المپیک با برخی مصدومیت‌ها روبه‌رو شدم که نتیجه فشار سال‌های منتهی به آن رقابت‌ها بود، اما اکنون شرایط جسمانی‌ام بسیار بهتر شده و به آمادگی مطلوب نزدیک شده‌ام. تمام تمرکزم روی پیشرفت فردی است و بازی‌های آسیایی نیز بخشی از این مسیر محسوب می‌شود. امیدوارم در ناگویا بتوانم بهترین نمایش خود را ارائه کنم و باعث خوشحالی مردم ایران شوم.

او در پایان درباره پاداش مدال‌آوران بازی‌های آسیایی اظهار کرد: از همه حمایت‌هایی که تاکنون از ورزشکاران شده، صمیمانه تشکر می‌کنم. البته معتقدم هر میزان حمایت از قهرمانانی که با تمام توان برای موفقیت کشور تلاش می‌کنند، باز هم کم است و امیدوارم در آینده شرایط برای حمایت بیشتر از ورزشکاران فراهم شود.