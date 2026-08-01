باشگاه خبرنگاران جوان - هادی ساعی، رئیس فدراسیون تکواندو، در حاشیه بازدید، مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک از اردوی تیم ملی تکواندو برای مسابقات ناگویا درباره شرایط تیمهای ملی تکواندو و آخرین وضعیت این رشته اظهار کرد: امروز دبیرکل کمیته ملی المپیک، برای بازدید از اردوی تیم ملی به اردو آمد. جا دارد از حمایتهای کمیته ملی المپیک از بازیکنان ما به خاطر بازیهای آسیایی ناگویا و همچنین از وزارت ورزش به خاطر حمایتهایی که همیشه از تکواندو داشته است، تشکر کنم.
او افزود: امروز هم مهدی علینژاد زحمت کشید و از نزدیک شاهد تمرینات بازیکنان بود. این موضوع باعث میشود بازیکنان انگیزه بیشتری داشته باشند. هم برای بازیکنان تیم و هم برای خود ما که در کنار آنها هستیم و کار میکنیم، این اتفاق انگیزه زیادی ایجاد میکند. امیدواریم انشاءالله بازیکنان تکواندو بتوانند در بازیهای آسیایی مدالهای خوشرنگی را برای کاروان ورزشی ایران به دست بیاورند.
ساعی درباره شرایط اشتغال ملیپوشان و اتفاقی که برای یکی از ورزشکاران این رشته رخ داده بود، گفت: در این خصوص گلهای که از ما وجود داشت این بود که از قهرمانان حمایت نمیشود. ورزشکار ملیپوش ما به خاطر حضور در اردوی تیم ملی از محل کارش اخراج شد و ما هم خیلی تلاش کردیم که بتوانیم کمک کنیم، اما متأسفانه در همان محل کاری که بود، این اتفاق نیفتاد و نشد که بتوانیم شرایط را تغییر دهیم.
او ادامه داد: تلاش کردیم او در جای دیگری مشغول به کار شود اما گلایه من این بود که ورزشکار باید یک آسایش نسبی داشته باشد. ما خیلی دنبال این نیستیم که بگوییم ورزشکار ما نباید کار کند. چرا نباید کار کند؟ من خودم به شخصه میگویم ورزشکار تا موقعی که در اردوی تیم ملی است، یعنی زیر پرچم کشور دارد خدمت میکند. وقتی در اردوی تیم ملی نیست، هر جایی که محل کارش است باید مراجعه کند و آنجا مثل آدمهای عادی مشغول به کار باشد. هیچ انتظار بیشتری نداریم.
رئیس فدراسیون تکواندو خاطرنشان کرد: امیدواریم این اتفاق بیفتد و حداقل خیلی از بازیکنان ما که بیکار هستند و شغل ندارند، شرایط بهتری پیدا کنند. آنهایی هم که در جایی مشغول هستند، امیدواریم محل کارشان کمی بیشتر با آنها همکاری کند تا این بازیکنان بتوانند با خیال راحت به تمریناتشان برسند.
او درباره شرایط تکواندو در بازیهای آسیایی ناگویا و مقایسه آن با دوره گذشته، اظهار کرد: دوره قبل، یک مقدار شاکله تیم ملی ما تغییر کرده بود اما نتایجمان باز هم بد نبود. فقط نتوانستیم مدال طلا بگیریم. ما در آن دوره هم سه فینالیست در بخش آقایان داشتیم، اما متأسفانه نشد به مدال طلا برسند.
ساعی افزود: آن موقع سهمیه ما پنج تا بود اما الان سهمیهها کمتر شده و چهار خانم و چهار آقا داریم. این سهمیهها را هم باید میگرفتیم. خدا را شکر سهمیه آقایان و خانمها را به دست آوردیم و امیدوار هستیم انشاءالله این دفعه نتایج خیلی بهتر از دوره قبل باشد. مطمئنم که مدال طلا هم خواهیم داشت.
ساعی درباره حقوق ماهانه ملیپوشان تکواندو نیز گفت: بازیکنان وقتی در اردوی تیم ملی هستند، یک حقوق ماهانه دارند. البته خودم هم میدانم که اعداد و ارقام واقعاً کم است، اما نسبت به مدالهایی که بازیکنان دارند، اعدادشان با هم فرق میکند. یعنی هر مدالی که میگیرند، یک درصدی به حقوق پایه آنها اضافه میشود.
او ادامه داد: بازیکنان که وارد اردوی تیم ملی میشوند، حتی آنهایی که جدید میآیند و مدالی ندارند، یک حقوق پایهای دارند اما هرچه مدال میگیرند، نسبت به آن مدال درصدی به حقوقشان اضافه میشود. افزایش داشتهایم، اما افزایش خیلی چشمگیر نبوده است.
رئیس فدراسیون تکواندو درباره بودجه این فدراسیون و حمایتهای مالی از این رشته، تصریح کرد: ما زیاد گله نمیکنیم که بگوییم پول نداریم و این مسائل وجود دارد. خود من هیچوقت به وزارت ورزش یا کمیته ملی المپیک در خصوص بودجهمان اعتراضی نداشتهام. با توجه به مدالهایی که کسب میکنیم و افتخاراتی که به دست میآوریم، بودجه ما واقعاً برای این همه اعزام کافی نیست.
او افزود: مخصوصاً الان که در دو سال آخر خیلی نزدیک به المپیک هستیم، باید در تمام اعزامها حضور داشته باشیم و بازیکنان بتوانند کسب سهمیه کنند. با این حال، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک بدون اینکه ما بگوییم، در حد توانشان به ما کمک میکنند.
ساعی خاطرنشان کرد: ورزش در خیلی از بخشها نیاز دارد که از طرف اسپانسرها حمایت شود. مطمئن باشیم هرچقدر وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک بخواهند به ورزش برسند، کفاف این همه رویداد و مسابقه را نخواهد داد.
او ادامه داد: خواهش من این است که با توجه به شرایطی که وجود دارد، کسانی که وارد ورزش و سرمایهگذاری در این حوزه میشوند و به عنوان اسپانسر فعالیت میکنند، میتوانند در بخشهایی از ظرفیتهای مربوط به بخشودگی مالیاتی استفاده کنند. این بهترین نوع سرمایهگذاری است.