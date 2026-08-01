شمار زیادی از معترضان در تظاهرات صلح در آلمان خواستار توقف ارسال سلاح به اوکراین شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - صد‌ها نفر باران را نادیده گرفتند و در نزدیکی دروازه براندنبورگ برای صلح و دیپلماسی و علیه ارسال سلاح و حمایت بیشتر از اوکراین تجمع کردند.

معترضان خواستار تغییر فوری در سیاست خارجی و امنیتی آلمان و همچنین احیای صلح عمومی شدند. شرکت‌کنندگان پرچم‌های آبی با کبوتر صلح در دست داشتند، برخی با پرچم سه رنگ روسیه آمده بودند.

تظاهرکنندگان خواستار قطع بی‌قید و شرط هرگونه صادرات اسلحه، مخالفت با ارسال سلاح به اوکراین، درخواست توقف حمایت بیشتر از اوکراین و اسرائیل و درخواست حل دیپلماتیک درگیری‌ها هستند. برخی از پوستر‌ها خواستار دوستی با روسیه هستند.

معترضان همچنین استفاده ایالات متحده از پایگاه هوایی رامشتاین برای حمله به ایران را غیرقابل قبول می‌دانند.

قبل از شروع تظاهرات، یک مسابقه دوچرخه‌سواری برای صلح در پایتخت آلمان برگزار شد. ستون دوچرخه‌سواران از دروازه براندنبورگ شروع و در همانجا به پایان رسید. تعداد زیادی از افسران پلیس برلین امنیت تظاهرکنندگان را تضمین کردند. طبق برآورد اولیه سازمان‌دهندگان، چند صد نفر در این اقدام شرکت دارند.

منبع: تاس

برچسب ها: جنگ اوکراین ، تظاهرات صلح آمیز
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