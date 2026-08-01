مهاجم فصل گذشته برایتون با قراردادی ۲ ساله به چلسی پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - دنی ولبک مهاجم ۳۵ ساله و کهنه کار برایتون با قراردادی ۲ ساله تا تابستان ۲۰۲۸ به چلسی پیوست.

این مهاجم انگلیسی به زودی به تور پیش فصل چلسی ملحق خواهد شد تا تمرینات آماده‌سازی خود را با تیم جدیدش آغاز کند.

ولبک به درخواست مستقیم ژابی آلونسو برای افزایش سطح تجربه ترکیب جوان چلسی به استمفورد بریج منتقل شده است.

این مهاجم سرشناس سابقه بازی در تیم‌های منچستریونایتد، آرسنال، واتفورد و ساندرلند را نیز در کارنامه خود دارد. او تاکنون ۴۰۰ بازی در لیگ برتر انگلیس انجام داده و موفق به ثبت ۹۰ گل و ۳۸ پاس گل شده است.

برچسب ها: چلسی ، ژابی آلونسو ، دنی ولبک ، برایتون
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