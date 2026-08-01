باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ در طول دو دوره ریاست‌جمهوری خود همواره بر حمایت تحلیلگران سیاسی شبکه فاکس‌نیوز تکیه کرده است؛ رسانه‌ای نزدیک به جریان راست آمریکا که از گذشته محبوب او بوده است.

اما مانند بخش گسترده‌ای از افکار عمومی آمریکا، چندین مفسر این شبکه که پیش‌تر از او حمایت می‌کردند، اخیراً درباره اینکه آیا جنگ علیه ایران موفقیت‌آمیز بوده یا خیر، ابراز نگرانی کرده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد ترامپ در فضای رسانه‌ای که همیشه به آن تکیه کرده، با شرایط دشوارتری روبه‌رو شده است.

ترامپ هنوز در آستانه از دست دادن حمایت مجریانی مانند شان هنیتی یا جسی واترز نیست، اما از سوی یکی از چهره‌های اصلی این شبکه، یعنی لورا اینگراهام، با پرسش‌ها و انتقاد‌هایی روبه‌رو شده است. اینگراهام بار‌ها پرسیده است که آیا آمریکا واقعاً به پیروزی‌هایی که ادعا می‌کند، دست یافته است یا نه. ترامپ همچنین با تردید‌های مکرر جانی جوی جونز، یکی از برجسته‌ترین تحلیلگران نظامی فاکس‌نیوز مواجه شده است؛ فردی که عضو سابق تفنگداران دریایی آمریکا است و در جنگ افغانستان هر دو پای خود را از دست داده است.

اظهارات جونز اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا او با پیت هگست، همکار سابق خود در فاکس‌نیوز که اکنون وزیر جنگ آمریکا است، رابطه نزدیکی دارد.

علاوه بر این، تحلیلگران نظامی شبکه فاکس نیوز نیز مواضعی انتقادی داشته‌اند؛ از جمله ژنرال بازنشسته «کیث کلاگ» که روز چهارشنبه در فاکس‌نیوز گفت ترامپ باید راهبرد خود را «تغییر دهد».

اخیرا اینگراهام به گزارشی از روزنامه نیویورک‌تایمز اشاره کرده که بیان کرد ترامپ زمانی که در ترکیه بود و قصد داشت به آمریکا بازگردد، به دلیل تهدید احتمالی ایران از هواپیمای جایگزین استفاده کرد. اینگراهام می‌گوید اگر تهدید ایران تا اندازه‌ای جدی است که رئیس جمهور آمریکا را مجبور به جایگزین کردن هواپیما می‌کند، پس «ادعا‌ها درباره نابودی کامل توان نظامی ایران درست نیست».

او گفت: «اگر ایران بتواند ایر فورس وان را در خارج از کشور تهدید کند، پس بدیهی است که ما توانایی‌های نظامی آنها را نابود نکرده‌ایم. آنها هنوز قادر به وارد کردن آسیب زیادی هستند».

او در ماه ژوئن نیز دیدگاهی مشابه را مطرح کرده بود و به بینندگان گفت: «ما مدام می‌شنویم که ارتش آنها نابود شده است. اما اگر نابود شده، پس چگونه همچنان می‌توانند به ما حمله کنند؟»

اینگراهام همچنین در ماه مارس خواستار تحقیق فوری آمریکا درباره مدرسه میناب شد و این رخداد را «فاجعه ناخواسته وحشتناک جنگ» خواند. این تحلیلگر آمریکایی در همان زمان این پرسش را مطرح کرد که آیا ترامپ «پیچیدگی» جنگ در ایران را درک کرده است یا نه و احتمال داد که اطلاعات کافی درباره آن دریافت نکرده باشد.

از سوی دیگر، بریت هیوم، تحلیلگر فاکس‌نیوز اخیرا به وعده‌های انتخاباتی ترامپ اشاره کرده و گفته است: «او وعده داده بود ما را از جنگ‌های بی‌پایان یا جنگ‌های نامطلوب دور نگه دارد، اما اکنون در یکی از آنها قرار دارد و اصلاً مشخص نیست چگونه پایان خواهد یافت؛ بنابراین او در این زمینه آسیب‌پذیر است و از نظر سیاسی نیاز دارد هرچه زودتر به این موضوع پایان دهد».

حتی جسی واترز، یکی از حامیان ثابت‌قدم ترامپ درباره زمان‌بندی‌های متغیر او برای رسیدن به توافق با ایران ابراز تردید کرد. واترز گفت: «او مدام می‌گوید: ما خیلی نزدیک هستیم. چند روز دیگر مانده است؛ و من نمی‌دانم این یعنی چه. مدت زیادی است که همین را می‌شنویم».

مجریان بخش اقتصادی فاکس‌نیوز نیز بار‌ها درباره افزایش قیمت نفت و تأثیر آن بر مصرف‌کنندگان آمریکایی، به‌ویژه پیش از انتخابات کنگره ابراز نگرانی کرده‌اند. استوارت وارنی، مجری شبکه فاکس بیزنس، در ماه مارس این وضعیت را این‌گونه توصیف کرد: «هیوستون، ما یک مشکل داریم».

این عبارت که برگرفته از پیام معروف فضانوردان آپولو ۱۳ است، در فرهنگ آمریکایی به معنای وقوع یک مشکل جدی و غیرمنتظره به کار می‌رود.

منبع: گاردین