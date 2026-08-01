باشگاه خبرنگاران جوان- جعفر میعادفر امروز در حاشیه بازدید از درمانگاه شهید علی هاشمی مستقر در مرز چذابه از ایجاد زیرساخت‌های گسترده و بستر مناسب برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران در مرزهای استان خوزستان خبر داد.

وی با قدردانی از اقدامات کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین استان خوزستان و به‌ویژه دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور تاکید کرد: با بهره‌گیری از زیرساخت‌های ایجاد شده در ۲ سال گذشته، امکان ارائه خدمات با کیفیت در نقطه صفر مرزی فراهم شده است.

میعادفر خاطرنشان کرد: تیم‌های درمانی از نخستین روزهای سفر در مراکز درمانی مستقر در مسیر مرز چذابه و پایگاه‌های بین‌راهی حضور فعال دارند.

رییس سازمان اورژانس کشور با تفکیک وظایف در ۲ حوزه بهداشت و درمان تصریح کرد: در حوزه بهداشت، نظارت دقیق و جدی بر مواکب در زمینه‌های طبخ و توزیع غذا و همچنین کنترل کیفیت آب آشامیدنی انجام می‌شود، با توجه به اهمیت سلامت زائران، در این موارد هیچ‌گونه اغماضی صورت نمی‌گیرد و پیگیری‌ها با دقت تمام در جریان است.

وی با اشاره به بخش خدمات درمانی افزود: در سال جاری امکانات بسیار خوبی نسبت به سال گذشته فراهم شده است. با ایجاد بخش‌های آزمایشگاه و رادیولوژی در مراکز مستقر، تلاش بر این است که تا حد امکان نیازهای تشخیصی زائران در همان محل برطرف شود و با کاهش نیاز به انتقال و اعزام بیمار، درمان افراد در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

میعادفر همچنین با اشاره به تجهیز داروخانه‌ها به تمامی داروهای مورد نیاز، از وجود هماهنگی بسیار خوب میان‌بخشی و درون‌بخشی در این مسیر خبر داد.

وی تاکید کرد: تمامی سازمان‌های دارای امکانات بهداشتی از جمله نیروهای مسلح و سازمان تامین اجتماعی همگی تحت لوای کمیته بهداشت و درمان و با فرماندهی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات خود را در راستای یک هدف واحد ارائه می‌دهند.

رییس سازمان اورژانس کشور با ابراز امیدواری برای ادامه روند باکیفیت خدمات در روزهای باقی‌مانده، از زائران خواست با رعایت نکات ایمنی و توصیه‌های بهداشتی اعلام شده توسط کادر درمان، سلامت خود را در طول سفر حفظ کنند.

منبع: ایرنا