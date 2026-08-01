تیم کاراته ایران با کسب ۷ مدال طلا، ۳ نقره و ۶ برنز عنوان قهرمانی مسابقات آسیای میانه را از آن خود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در رقابت‌های کاراته آسیای میانه که امروز شنبه ۱۰ مردادماه برگزار شد تیم ایران با کسب ۷ طلا، ۳ نقره و ۶ برنز به عنوان قهرمانی رسید.

قزاقستان با ۴ طلا، ۸ نقزه و ۱۴ برنز نایب قهرمان شد.

ترکمنستان با یک طلا، یک نقره و ۲ برنز در مکان سوم ایستاد و تیم ازبکستان با یک برنز در جایگاه چهارم قرار گرفت.

نتایج بدست آمده توسط ورزشکاران ایران بدین شرح است:

کاتای انفرادی نوجوانان دختر، دینا صفری با ۴ پیروزی مقابل نمایندگان قزاقستان با نتایج مشابه ۵ بر صفر به مدال طلا رسید.

در کاتای انفرادی نوجوانان پسر، محمد انگوتی ۴ پیروزی مقابل نمایندگان کشور میزبان بدست آورد و صاحب مدال طلا شد. انگوتی در ۳ مسابقه نخست خود با نتیجه ۵ بر صفر پیروز شد و در دیدار فینال هم ۳ بر ۲ نماینده قزاقستان را از پیش رو برداشت.

در کاتای انفرادی جوانان دختر، ونوشه رستمی با ۲ پیروزی مقابل نماینده قزاقستان با نتایج ۵ بر صفر به مدال طلا دست یافت.

در کاتای انفرادی جوانان پسر، یزدان قوام با نتایج ۴ بر یک و ۵ بر صفر کاتارو‌هایی از قزاقستان را شکست داد و مدال طلای این بخش را از آن خود کرد.

در کاتای انفرادی بزرگسالان، آیلین بهاری ۳ بر ۲ نتیجه را به حریف قزاقستانی واگذار کرد و به مدال برنز رسید.

در همین بخش فرنگیس صالحی نیز ۳ بر ۲ به دیگر نماینده قزاقستان نتیجه را واگذار کرد و مدال برنز را کسب کرد.

در کاتای انفرادی بزرگسالان مردان، ابوالفضل صادقی ۴ بر یک نتیجه را به امان اله حسین پور واگذار کرد.

در همین گرده مبین جباری ۴ بر یک سهند اسلامی را برد.

علیرضا ندیمی ۵ بر صفر مقابل نماینده قزاقستان پیروز شد و سپس ۴ بر یک مهدی شاهین را برد و در سومین دیدار متین فریمند را با نتیجه ۳ بر ۲ پشت سر گذاشت و در فینال ۴ بر یک مقابل مبین جباری شکست خورد و صاحب مدال نقره شد و جباری مدال طلا را از آن خود کرد.

در جدول شانس مجدد سهند اسلامی با شکست دادن امان الله حسین پور با نتیجه ۵ بر صفر برنز گرفت.

در جدول شانس‌مجدد مهدی شاهین هم ۵ بر صفر قزاقستان را برد و سپس ۴ بر یک مغلوب متین فریمند شد تا فریمند مدال برنز این بخش را کسب کند.

در کاتای انفرادی زیر ۲۱ سال، فرنگیس صالحی ابتدا ۳ بر ۲ قزاقستان را برد و سپس مقابل آیلین بهاری۳ بر ۲ به برتری رسید و صاحب مدال طلا شد و بهاری به مدال نقره رسید.

بهاری هم پیش از رویارویی با صالحی ۵ بر صفر قزاقستان را برده بود.

در کاتای انفرادی زیر ۲۱ سال پسران، ابوالفضل صادقی ابتدا کاتاروی قزاقستانی را برد و سپس ۴ بر یک مبین جباری را برد.

متین فریمند ۵ بر صفر علیرضا ندیمی را شکست داد.

در ادامه ابوالفضل صادقی ۴ بر یک مغلوب متین فریمند شد. بدین ترتیب فریمند طلا گرفت و صادقی صاحب نشان نقره شد.

مبین جباری با غلبه بر قزاقستان مدال برنز گرفت و علیرضا ندیمی هم به مدال برنز این بخش رسید.