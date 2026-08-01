تیم کاراته ایران با کسب ۷ مدال طلا، ۳ نقره و ۶ برنز عنوان قهرمانی مسابقات آسیای میانه را از آن خود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در رقابت‌های کاراته آسیای میانه که امروز شنبه ۱۰ مردادماه برگزار شد تیم ایران با کسب ۷ طلا، ۳ نقره و ۶ برنز به عنوان قهرمانی رسید.

قزاقستان با ۴ طلا، ۸ نقزه و ۱۴ برنز نایب قهرمان شد.

ترکمنستان با یک طلا، یک نقره و ۲ برنز در مکان سوم ایستاد و تیم ازبکستان با یک برنز در جایگاه چهارم قرار گرفت.

نتایج بدست آمده توسط ورزشکاران ایران بدین شرح است:

کاتای انفرادی نوجوانان دختر، دینا صفری با ۴ پیروزی مقابل نمایندگان قزاقستان با نتایج مشابه ۵ بر صفر به مدال طلا رسید.

در کاتای انفرادی نوجوانان پسر، محمد انگوتی ۴ پیروزی مقابل نمایندگان کشور میزبان بدست آورد و صاحب مدال طلا شد. انگوتی در ۳ مسابقه نخست خود با نتیجه ۵ بر صفر پیروز شد و در دیدار فینال هم ۳ بر ۲ نماینده قزاقستان را از پیش رو برداشت.

در کاتای انفرادی جوانان دختر، ونوشه رستمی با ۲ پیروزی مقابل نماینده قزاقستان با نتایج ۵ بر صفر به مدال طلا دست یافت.

در کاتای انفرادی جوانان پسر، یزدان قوام با نتایج ۴ بر یک و ۵ بر صفر کاتارو‌هایی از قزاقستان را شکست داد و مدال طلای این بخش را از آن خود کرد.

در کاتای انفرادی بزرگسالان، آیلین بهاری ۳ بر ۲ نتیجه را به حریف قزاقستانی واگذار کرد و به مدال برنز رسید.

در همین بخش فرنگیس صالحی نیز ۳ بر ۲ به دیگر نماینده قزاقستان نتیجه را واگذار کرد و مدال برنز را کسب کرد.

در کاتای انفرادی بزرگسالان مردان، ابوالفضل صادقی ۴ بر یک نتیجه را به امان اله حسین پور واگذار کرد.

در همین گرده مبین جباری ۴ بر یک سهند اسلامی را برد.

علیرضا ندیمی ۵ بر صفر مقابل نماینده قزاقستان پیروز شد و سپس ۴ بر یک مهدی شاهین را برد و در سومین دیدار متین فریمند را با نتیجه ۳ بر ۲ پشت سر گذاشت و در فینال ۴ بر یک مقابل مبین جباری شکست خورد و صاحب مدال نقره شد و جباری مدال طلا را از آن خود کرد.

در جدول شانس مجدد سهند اسلامی با شکست دادن امان الله حسین پور با نتیجه ۵ بر صفر برنز گرفت.

در جدول شانس‌مجدد مهدی شاهین هم ۵ بر صفر قزاقستان را برد و سپس ۴ بر یک مغلوب متین فریمند شد تا فریمند مدال برنز این بخش را کسب کند.

در کاتای انفرادی زیر ۲۱ سال، فرنگیس صالحی ابتدا ۳ بر ۲ قزاقستان را برد و سپس مقابل آیلین بهاری۳ بر ۲ به برتری رسید و صاحب مدال طلا شد و بهاری به مدال نقره رسید.

بهاری هم پیش از رویارویی با صالحی ۵ بر صفر قزاقستان را برده بود.

در کاتای انفرادی زیر ۲۱ سال پسران، ابوالفضل صادقی ابتدا کاتاروی قزاقستانی را برد و سپس ۴ بر یک مبین جباری را برد.

متین فریمند ۵ بر صفر علیرضا ندیمی را شکست داد.

در ادامه ابوالفضل صادقی ۴ بر یک مغلوب متین فریمند شد. بدین ترتیب فریمند طلا گرفت و صادقی صاحب نشان نقره شد.

مبین جباری با غلبه بر قزاقستان مدال برنز گرفت و علیرضا ندیمی هم به مدال برنز این بخش رسید.

برچسب ها: کاراته ، کاراته ایران ، کاتا
خبرهای مرتبط
درخشش کاراته‌کا‌های ایرانی در روسیه
۲ طلای کاراته‌کاهای ایران در روسیه
دعوت از داور ایرانی برای قضاوت در بازی‌های آسیایی ناگویا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان/ آزادکاران ایرانی خوش درخشیدند
اشرف دوباره مدیر رسانه‌ای پرسپولیس شد
ساعی: بودجه فدراسیون تکواندو برای همه اعزام‌ها کافی نیست
تمرکز اصلی ما حضور موفق در مسابقات ناگویا است
قهرمانی ایران در مسابقات کاراته آسیای میانه
۲ خریدی که مدیرعامل پرسپولیس وعده داده است
بائو: درآمد دلال‌ها از رونالدو هم بیشتر است
حسین نژاد و اندونگ در سبد خرید پرسپولیس نیستند
آخرین حریف تدارکاتی پرسپولیس در ترکیه مشخص شد
آخرین اخبار
بائو: درآمد دلال‌ها از رونالدو هم بیشتر است
حسین نژاد و اندونگ در سبد خرید پرسپولیس نیستند
آخرین حریف تدارکاتی پرسپولیس در ترکیه مشخص شد
۲ خریدی که مدیرعامل پرسپولیس وعده داده است
اشرف دوباره مدیر رسانه‌ای پرسپولیس شد
کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان/ آزادکاران ایرانی خوش درخشیدند
تمرکز اصلی ما حضور موفق در مسابقات ناگویا است
ساعی: بودجه فدراسیون تکواندو برای همه اعزام‌ها کافی نیست
قهرمانی ایران در مسابقات کاراته آسیای میانه
دنی ولبک به چلسی پیوست
سلیمی: امیدوارم در ناگویا دل مردم را شاد کنیم
آخرین وضعیت اردوی پرسپولیس بررسی شد
هیئتی مشترک درباره پرونده چادرملو با AFC مذاکره خواهد کرد!
لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶/ آمریکا حریف لهستان در فینال شد
آشفته و شمسی پور راهی فینال شدند/ دمیرچلی به رده بندی رفت
از ظهور یک ستاره در بارسلونا تا قاطعیت رئال مادرید مقابل وینیسیوس + فیلم
درخواست مهم بختیاری‌زاده از مدیران استقلال؛ قرارداد جوان‌های مستعد تمدید شود
از اعتیاد درواز‌ه‌بان بارسا تا محاکمه سرمربی تیم ملی کره‌جنوبی + فیلم
خرید جدید برای استقلال تا اطلاع ثانوی منتفی شد
مدال طلای هومر عباسی در مسابقات شنای غرب آسیا
استقلال قصدی برای تمدید قرارداد بازیکن خود ندارد
رد شایعه پیوند سامان قدوس با پرسپولیس
نتایج ۵ وزن دوم آزاد کاران کشتی ایران در رقابت‌های باکو
آماده‌سازی بانوان گلف باز ایران در ترکیه برای بازی‌های آسیایی ناگویا
حواشی فوتبال؛ از ماجرای تاج تباهی تا گرای حفظ بنجل‌ها + فیلم
انتقاد تند از برگزاری لیگ والیبال با حضور ۱۲ تیم
آغاز دومین اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان
آغاز بیست‌ویکمین اردوی تیم ملی گلبال مردان در تهران
خیز بلند لهستان برای تکرار قهرمانی
فوتبال مقابل پول ایستاد؛ پروژه اینفانتینو _ ترامپ هوا شد