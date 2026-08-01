مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: ترافیک سنگین در برخی از محور‌های شمالی از جمله هراز و فیروزکوه گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، در آخرین گزارش وضعیت جوی و ترافیکی محورها، جزئیات مربوط به تراکم ترافیکی در مسیرهای اصلی و وضعیت تردد در محورهای منتهی به مرز را تشریح کرد.

به گفته محرابی‌نیا، در حال حاضر تراکم ترافیکی سنگینی در آزادراه قزوین - کرج مشاهده می‌شود. این وضعیت در حدفاصل حصار تا گلشهر و همچنین در محدوده گلشهر تا پل فردیس (تا پل کلاک) گزارش شده است. وی همچنین تصریح کرد که در محور آزادراه تهران - کرج - قزوین نیز ترافیک سنگینی در حدفاصل شهرک خاتم تا پایان ایستگاه پلیسی (پایانه شهید کلانتری) وجود دارد. علاوه بر این، محور تهران - شهریار نیز در اکثر مقاطع با ترافیک نیمه‌سنگین روبرو است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور در خصوص وضعیت تردد در محورهای مرزی اعلام کرد: «در محور حمیل - سرابله - ایلام، ترافیک نیمه‌سنگین در مسیر رفت و برگشت محدوده تونل آزادی گزارش شده است. با این حال، تردد در سایر محورهای مرزی از جمله محور ایلام - مرز مهران، بستان - مرز چذابه، پیرانشهر - مرز تمرچین، خرمشهر - مرز شلمچه، قصر شیرین - مرز خسروی، مریوان - مرز باشماق و سایر مسیرهای منتهی به مرز، روان گزارش می‌شود.

محرابی‌نیا در پایان خاطرنشان کرد که محور بندعباس - لار در محدوده کلمتعلی با انسداد مواجه است. وی تاکید کرد که تردد در این مسیر از طریق مسیرهای جایگزین (کهورستان، منبع آب و بندرعباس) مدیریت می‌شود.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک سنگین شهر
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