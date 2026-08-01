ایتالیا هشدار داد که در پی موج گرمای شدید، دمای هوا در اوایل این هفته برای تمام جمعیت خطرناک خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ۲۵ شهر از مجموع ۲۷ شهری که وزارت بهداشت ایتالیا آنها را زیر نظر دارد، روز دوشنبه به دلیل ادامه موج شدید گرما در سراسر این کشور، در بالاترین سطح هشدار قرار خواهند گرفت.

هشدار قرمز گرمای هوا زمانی در ایتالیا صادر می‌شود که شرایط برای تمام جمعیت، نه فقط گروه‌های آسیب‌پذیر، خطر ایجاد کند.

ایتالیا از ابتدای سال جاری تاکنون چهار موج گرمای شدید را تجربه کرده است.

این گرما تا کنون در کشور‌های فرانسه و اسپانیا سبب آتش‌سوزی‌های گسترده شده و اخیرا به یونان نیز سرایت پیدا کرده است.

بر اساس اعلام سازمان پایش اقلیمی «کوپرنیکوس» ماه ژوئن گذشته گرم‌ترین ژوئن ثبت‌شده در تاریخ اروپای غربی بوده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: گرمای هوا ، موج گرما ، ایتالیا
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