باشگاه خبرنگاران جوان - حسین خیری‌نیا، رئیس فدراسیون اسکیت، در حاشیه مراسم معارفه خود درباره برنامه‌های پیش روی این فدراسیون اظهار کرد: از اصحاب رسانه که همواره همراه و حامی ورزش کشور هستند، قدردانی می‌کنم. در شرایط فعلی، مهم‌ترین رویداد پیش روی فدراسیون، بازی‌های آسیایی ناگویاست و تمرکز اصلی ما نیز روی حضور موفق در این مسابقات خواهد بود.

او ادامه داد: در رشته اسکیت‌بورد که یکی از رشته‌های المپیکی محسوب می‌شود، یک نماینده در بازی‌های آسیایی خواهیم داشت. بخش زیادی از اقدامات مربوط به اعزام این ورزشکار در دوره مدیریت گذشته انجام شده و طبق برنامه، او به همراه مربی خود در این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد.

رئیس فدراسیون اسکیت با اشاره به کمبود امکانات در این رشته گفت: با وجود اینکه اسکیت‌بورد یکی از رشته‌های المپیکی است، هنوز از نظر زیرساخت‌ها با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو هستیم. در همین راستا، گفت‌وگوی خوبی با وزیر ورزش و جوانان داشتیم و ایشان نیز قول دادند زمینی در اختیار فدراسیون قرار گیرد تا بتوانیم زیرساخت مناسب این رشته را در مجموعه ورزشی آزادی ایجاد کنیم.

خیری‌نیا خاطرنشان کرد: امیدواریم با فراهم شدن امکانات مناسب، بتوانیم شرایطی ایجاد کنیم که ورزشکاران ایران در دوره‌های آینده المپیک نیز شانس کسب مدال در رشته اسکیت‌بورد را داشته باشند.

او درباره نخستین توصیه‌های وزیر ورزش پس از انتخابش به عنوان رئیس فدراسیون اسکیت گفت: مهم‌ترین تأکید وزیر ورزش، توجه به فعالیت‌های فرهنگی و همچنین توسعه زیرساخت‌های اسکیت بود. البته امروز امکاناتی در اختیار داریم، اما بخش قابل توجهی از آنها با استاندارد‌های روز این رشته فاصله دارد و باید ارتقا پیدا کند.

رئیس فدراسیون اسکیت در پایان تصریح کرد: اسکیت تنها یک رشته نیست و نزدیک به ۱۲ گرایش مختلف را شامل می‌شود که هر کدام به امکانات و زیرساخت‌های اختصاصی نیاز دارند. به همین دلیل تلاش خواهیم کرد با استفاده از ظرفیت‌های مجلس، وزارت ورزش و همچنین جذب حامیان مالی، شرایط لازم برای استانداردسازی و توسعه زیرساخت‌های این رشته را فراهم کنیم تا زمینه پیشرفت هرچه بیشتر اسکیت ایران مهیا شود.