سخنگوی وزارت امور خارجه از ارسال کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی برای تصویب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در حاشیه نشست ارکان اطلاع‌رسانی دولت در وزارت امور خارجه در گفت‌وگویی به طرح موضوع کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در این نشست اشاره کرد و گفت: «این کنوانسیون که در سال ۱۳۹۷ نهایی و امضا شده بود، اخیراً جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. چهار کشور دیگر ساحلی دریای خزر این سند را به تصویب رسانده‌اند و از آنجا که لازم‌الاجرا شدن آن منوط به تصویب توسط تمامی ۵ کشور ساحلی است، تصویب نهایی آن در مجلس امکان شفاف‌سازی و تثبیت وضعیت حقوقی دریای خزر را فراهم خواهد کرد.»

وی در ادامه با تشریح اهمیت این سند بین‌المللی خاطرنشان کرد: «این کنوانسیون دارای نکات کلیدی و مهمی است؛ از جمله اینکه چارچوب حقوقی مشخصی را برای تعاملات میان کشور‌های ساحلی فراهم می‌سازد و از سوءاستفاده‌های احتمالی—به‌ویژه مداخله و سوءاستفاده بازیگران خارج از منطقه—در غیاب یک چارچوب حقوقی ممانعت به عمل می‌آورد. از این رو، تصویب آن تحول مهمی محسوب می‌شود و زمینه را برای همکاری‌های روشن‌تر و سازنده‌تر میان ایران و چهار کشور همسایه خزر مهیا می‌سازد.»

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان با اشاره به روند بررسی این لایحه در پارلمان یادآور شد: «یک‌فوریت لایحه تصویب این کنوانسیون در مجلس به تصویب رسیده و رایزنی‌های لازم میان دولت و کمیسیون‌های تخصصی مجلس انجام شده است. امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، روند تصویب نهایی آن در مجلس شورای اسلامی به پایان برسد.»

بقائی با اشاره به برگزاری نشست ارکان اطلاع‌رسانی دولت اظهار داشت: «امروز در وزارت امور خارجه میزبان نشست هفتگی ارکان اطلاع‌رسانی دولت بودیم. این جلسه، هفتاد و دومین نشست ارکان اطلاع‌رسانی بود که از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم به صورت منظم برگزار شده است.»

وی افزود: «این نشست‌ها به فراخور تحولات سیاسی و اجتماعی روز و با موضوعات متناسب برگزار می‌شوند تا ارکان اطلاع‌رسانی کشور در جریان آخرین تحولات قرار گیرند و رسانه‌ها نیز بر اساس مباحث مطرح‌شده در این جلسات، توجیه‌سازی و آگاه شوند.»

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره محور‌های نشست امروز تصریح کرد: «با توجه به شرایط ویژه کشور و دفاع همه‌جانبه در برابر تجاوز نظامی آمریکا، نشست امروز با محوریت بررسی آخرین وضعیت سیاست خارجی و دیپلماسی در دوران دفاع برگزار شد. در این جلسه، آقای دکتر عراقچی، وزیر امور خارجه و جناب آقای غریب‌آبادی درباره موضوعات مرتبط با جنگ، دفاع و دیپلماسی به ایراد سخن پرداختند و به پرسش‌های مطرح‌شده در سطح جامعه و رسانه‌ها پاسخ دادند.»