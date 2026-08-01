باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:امشب در ارتفاعات آذربایجان غربی و برخی مناطق استانهای ساحلی خزر، رگبار پراکنده باران و گاهی رعد و برق را شاهد بودیم.
وی افزود:طی سه روز آینده در برخی مناطق استانهای ساحلی خزر و ارتفاعات رشتهکوه البرز، شنبه و یکشنبه علاوه بر این مناطق در ارتفاعات آذربایجان غربی و دوشنبه در خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی نیز در برخی ساعات رگبار پراکنده باران و گاهی رعد و برق پیش بینی میشود.
او گفت: سه شنبه در در برخی مناطق مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی بارش پراکنده رخ می دهد.
وی افزود: چهارشنبه برای غالب مناطق کشور آسمانی صاف پیشبینی می شود.
او گفت: طی پنج روز آینده در نیمه شرقی و بخشهایی از مرکز و جنوب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی بینی می شود.طی سه روز آینده دریای خزر و شرق دریای عمان مواج است