باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که طی ماه های اخیر قیمت مرغ حتی کمتر از نرخ پیشنهادی در بازار عرضه می شد که این امر با ضرر و زیان تولید کننده همراه بود، از این رو پشتیبانی امور دام اقدام به خرید حمایتی مرغ مازاد مرغداران کرده و از طرفی مجوز صادرات ۱۰ هزار تن مرغ صادر شده است و در مقابل بازار گوشت قرمز به رغم‌ جمعیت مطلوب دام زنده و روند کاهشی قیمت دام، نرخ گوشت قرمز در بازار خرده فروشی نوساناتی داشته است که هر یک از فعالان بازار دلایلی برای این مطرح می کنند.

براساس آمارهای اعلامی در ۴ ماهه امسال ۱۲ هزار تن گوشت قرمز وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش محسوسی داشته است و از طرفی برای ایجاد تعادل قیمت و تنظیم بازار ماهانه ۱۰ هزار تن گوشت باید وارد شود که ۲۵ درصد گوشت وارداتی گوسفندی و ۷۵ درصد گوساله است.

روح اله زحمتکش معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه هدف ما ایجاد ثبات است، گفت: تولیدکننده نباید با ضرر مواجه شود، اما نباید حاشیه سود بسیار بالا، مانع از دسترسی مردم به سفره‌های غذایی گردد، از این رو ما به دنبال قیمتی هستیم که تولیدکننده را مستمر نگه دارد و مصرف‌کننده را نیز با قیمتی منصفانه قادر به خرید محصول باشد.

زحمتکش افزود: در حال حاضر ذخایر استراتژیک ما از طریق خرید داخلی تکمیل شده و نیازی به واردات گسترده محصولات پروتئینی نداریم و همواره سیاست وزارت جهاد کشاورزی بر این است که در صورت نیاز، تامین گوشت قرمز را از کشورهای همسایه و منطقه، به‌ویژه پاکستان که دارای ظرفیت‌های تولیدی گسترده در دام‌های سنگین است، انجام دهد.

خبری از صادرات ۱۰ هزار تن مرغ نیست

حبیب اسداله نژاد مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با توجه به حجم تولید، مازاد مرغ بر نیاز کشور هنوز جمع آوری نشده و از طرفی صادرات چندانی صورت نگرفته است و تنها دستورالعمل های آن تدوین شده که امیدواریم شرایط به گونه ای باشد که ثبات و تعادل به بازار باز گردد.

به گفته وی،دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که کالابرگ صرفا به محصولات پروتئینی اختصاص یابد که ارز ترجیحی آن حذف شده است و روش توزیع کالابرگ مغایر با مواردی بوده که قبل از آزادسازی مطرح شده بود چراکه در شرایط فعلی خانوارها می توانند کالاهای مورد نیاز را خریداری کنند که در نهایت این امر منجر به کاهش سرانه مصرف و آسیب به سرانه مصرف خواهد شد.

اسداله نژاد میزان جوجه ریزی مرداد را ۱۳۷ میلیون قطعه پیش بینی کرد و افزود: با توجه به سرانه کنونی مصرف، جوجه ریزی ۱۲۰ میلیون قطعه مرغ جوابگوی نیاز کشور است، اما با حذف ارز ترجیحی سرانه مصرف دستخوش نوساناتی قرار گرفت، اما تاکنون نتوانستیم جمع بندی درستی از بازار داشته باشیم.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه خبری از صادرات مرغ نیست، گفت:علی رغم آنکه مجوز صادرات ۱۰ هزار تن مرغ صادر شده، اما تاکنونی این امر محقق نشده است، حال باید منتظر ماند و دید که آغاز صادرات می تواند چه اثری در بازار داشته باشد، اما تاکنون شرایط بازار تغییری نداشته است.

تولید ماهانه ۲۵۰ هزار تن گوشت مرغ در کشور

داود رنگی رئیس هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور تولید ماهانه گوشت مرغ را ۲۵۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: افزایش قیمت مرغ منجر به کاهش مصرف شده است و با حذف ارز ترجیحی و پرداخت مابه التفاوت در قالب کالابرگ به مصرف کننده قرار بود خانوارها محصولات پروتئینی مورد نیاز را خریداری کنند، اما اکنون با تغییر نحوه پرداخت، کالابرگ از اهداف اصلی خود دور شده است.

به گفته وی، در حال حاضر مرغ کمتر از قیمت تمام شده در بازار عرضه می شود که این امر اثر خود را طی یک تا ۲ ماه آتی در بازار نشان می دهد.

رنگی با بیان اینکه اصلاح روند پرداخت کالابرگ در ارتقای سرانه مصرف مرغ به ۲۷ تا ۳۰ کیلو امری ضروری است، افزود: در مرداد پیش بینی می شود که میزان جوجه ریزی به ۱۳۸ میلیون قطعه برسد که براین اساس نه تنها مشکلی در تولید نداریم، بلکه این حجم از تولید مازاد بر نیاز است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور گفت: در حال حاضر با فراوانی کالا مواجه هستیم، اما افزایش نرخ ارز بصورت مداوم از جمله چالش های جدی تولیدکنندگان و واردکنندگان است چراکه این امر موجب شده تا واردکننده در تامین ریال برای خرید ارز دچار چالش شود و از طرفی کالا با قیمت بالاتری بدست دامدار و مرغدار می رسد و در نتیجه محصول نهایی با قیمت بالاتر روانه بازار می شود.

کاهش قیمت دام تاثیری در نرخ گوشت در بازار نداشته است

افشین صدر دادرس مدیر عامل اتحادیه دام سبک گفت: در حال حاضر مشکلی در عرضه دام نداریم و امسال جزء سال های مطلوب تولید و عرضه است، هرچند بدلیل گرمای هوا و ضعیف شدن شرایط مراتع، دام ها از مزارع غلات استفاده می‌کنند.

وی قیمت هر کیلو بره نر زنده با وزن حدود ۵۰ تا ۶۰ کیلو ۶۴۰ تا ۶۸۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: بررسی ها نشان می دهد که قیمت دام نسبت به ۲ تا ۳ ماه گذشته کاهش داشته، درحالیکه این امر بر قیمت گوشت در مغازه و فروشگاه ها تاثیری نداشته است.

صدردادرس ادامه داد: تجربه سنوات اخیر نشان داده که هیچ گاه واردات گوشت بر قیمت در بازار اثری نداشته است و به عنوان مثال هیچ نمونه ای در سطح کشور طی سال های اخیر نداشتیم که نشان دهد قیمت گوشت وارداتی منجر به افت گوشت داخلی شده است.

مدیر عامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه علت افزایش قیمت گوشت ارتباطی به کاهش واردات ندارد، افزود: بالارفتن قیمت تمام شده بعد از حذف ارز ترجیحی یکی از علل نوسان قیمت گوشت در بازار است و متاسفانه از فرصت های ایجاد شده نتوانستیم برای بهبود معیشت مردم استفاده کنیم.

تعدد واسطه ها عامل نوسان قیمت گوشت در بازار

سید فخرالدین عامریان رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی گفت: با توجه به وقوع جنگ تحمیلی سوم، میزان واردات گوشت قرمز از ابتدای سال تاکنون به ۱۲ هزار تن رسیده و نیاز است این میزان برای تکمیل ذخایر استراتژیک افزایش یابد.

عامریان با بیان اینکه سال گذشته ۹۱ هزار تن گوشت قرمز وارد کشور شده بود، افزود: با توجه به تفاوت قیمتی قابل توجه میان گوشت تولید داخلی و گوشت وارداتی، تقاضا برای گوشت وارداتی بسیار بالا بود.

رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی ادامه داد: در حال حاضر گوشت قرمز با قیمت بالای ۲ میلیون تومان به فروش می رسد که متاسفانه تعدد واسطه‌ ها منجر به افزایش قیمت گوشت شده است.

وی با تاکید بر واردات گوشت با کیفیت و قیمت مناسب بیان کرد: واردات گوشت بدون انتقال ارز با توجه به نرخ ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق ورودی آن، سبب افزایش قیمت گوشت وارداتی می شود که برای مصرف کننده نهایی مقرون به صرفه نیست.

عامریان گفت: در شرایط کنونی باید گوشت با کیفیت پایین‌ تر و قیمت پایین تر وارد کشور شود، اما این کار به نفع مردم نیست زیرا واردات گوشت بی‌ کیفیت تنها باعث افزایش قیمت تمام‌شده و رسیدن گوشت به قیمت‌ های غیرقابل دسترس می‌شود.

با توجه به صدور مجوز صادرات مرغ، بسیاری از فعالان حوزه معتقدند که میزان مجوز ۱۰ هزار تن صادرات در برابر مازاد تولید رقمی نیست و از طرفی موضوع صادرات در راستای پایداری تولید باید استمرار داشته باشد، همچنین امسال شرایط مساعد اقلیمی و مرتع منجر به کاهش قیمت تمام شده تولید شده است که متاسفانه به دلایل متعدد این کاهش قیمت در بازار گوشت قرمز محسوس نیست که انتظار می رود با تشدید نظارت ها و ایجاد زنجیره تولید تا توزیع و جلوگیری از سودجویی عوامل واسطه و دلال، از التهابات بازاز جلوگیری شود.