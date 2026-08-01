برای سومین سال متوالی بانوان خورآبادی، با بافت فرش نذری به عشق سید و سالار شهیدان و اختصاص عواید فروش آن، دلشان را به صحن و سرای حرم حضرت زينب(س)گره زدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - در اقدامی مؤمنانه و هنرمندانه، بانوان قالیباف روستای خورآباد قم، برای سومین بار، دست‌بافته‌های نذری خود را به پیشگاه سیدالشهدا(ع) تقدیم کردند. این بار، فرش ۶ متری بافته‌شده با عشق اهل‌بیت، به صحن حضرت زینب(س) در کربلای معلی اختصاص یافته و عوائد حاصل از فروش آن، برای توسعه و آبادانی این صحن مطهر هزینه خواهد شد.

این حرکت، ادامه‌دهنده مسیری از ارادت و نذر است که در آن، هنر اصیل ایرانی با عشق به خاندان عصمت و طهارت گره خورده است. بافت یک تخته فرش دستباف، فرآیندی زمان‌بر و همراه با ظرافت‌های بی‌نظیر است و حالا این ظرافت، معنایی والاتر یافته است.

بانوان این روستا، پیش از این نیز با بافت دو فرش نذری دیگر، ارادت خود را به سالار شهیدان نشان داده بودند و سومین فرش آنان، گامی تازه در تداوم این سنت حسنه به شمار می‌رود.. عوائد حاصل از فروش این فرش نفیس، که با هدف توسعه صحن مزین به نام حضرت زینب(س) در کربلا تقدیم شده، گامی مؤثر در راستای طرح‌های توسعه عتبات عالیات خواهد بود.