\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u062d\u062c\u0645 \u0634\u06a9\u0627\u0631 \u067e\u062f\u0627\u0641\u0646\u062f \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc MQ\u06f9 \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062f\u0631 \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0648\u0627\u0631\u062f \u0646\u0627\u06a9\u0627\u0645 \u0628\u0645\u0627\u0646\u062f.\n\u00a0\n