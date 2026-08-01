باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

شکار کرکس‌های آمریکایی + فیلم

نیروی هوایی آمریکا با بحران استفاده از پهپاد‌های MQ۹ مواجه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجم شکار پدافند هوایی ایران از پهپاد‌های MQ۹ باعث شد عملیات‌های نیروی هوایی آمریکا در بسیاری از موارد ناکام بماند.

 

مطالب مرتبط
شکار کرکس‌های آمریکایی + فیلم
young journalists club

الازرق زیر آتش؛ روایت عملیات موشکی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا + فیلم

شکار کرکس‌های آمریکایی + فیلم
young journalists club

عملیات ترکیبی نیروهای مسلح ایران علیه زیرساخت‌های نظامی آمریکا + فیلم

شکار کرکس‌های آمریکایی + فیلم
young journalists club

آثار حملات موشکی و پهپادی ایران به پایگاه آمریکایی در کویت + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شکار کرکس‌های آمریکایی + فیلم
۱۰۴۶

شکار کرکس‌های آمریکایی + فیلم

۱۰ . مرداد . ۱۴۰۵
خیابان‌ها، طریق‌الحسین مردم ایران + فیلم
۷۱۳

خیابان‌ها، طریق‌الحسین مردم ایران + فیلم

۱۰ . مرداد . ۱۴۰۵
انفجار در مسکو ۳ کشته بر جای گذاشت + فیلم
۶۹۷

انفجار در مسکو ۳ کشته بر جای گذاشت + فیلم

۱۰ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha