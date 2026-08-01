باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سازمان ملل متحد روز شنبه نگرانی خود را در مورد تخریب‌های مداوم رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان علیرغم آتش‌بس ابراز کرد.

سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ابعاد انفجار‌ها و تخریب‌هایی که در جنوب لبنان رخ می‌دهد، عمیقاً نگران‌کننده است و تأثیر مخربی بر زیرساخت‌های غیرنظامی، میراث فرهنگی و حافظه جمعی جوامع دارد.»

این بیانیه یک روز پس از آن منتشر می‌شود که ارتش اسرائیل انفجار‌های بزرگی را شبانه در نزدیکی یک قلعه ثبت شده در یونسکو در لبنان انجام داد.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم مدعی شدند که ارتش تونل هایی «در منطقه بوفورت» را با استفاده از تقریباً ۷۰۰ تن مواد منفجره تخریب کرده است.

قلعه بوفورت هفته گذشته به فهرست میراث جهانی در معرض خطر یونسکو اضافه شد.

جوزف عون، رئیس جمهور لبنان روز جمعه این انفجار را «تشدیدی بسیار خطرناک» و «تهدیدی مستقیم برای روندی که به عنوان بخشی از توافق چارچوب» حاصل شده با اسرائیل در جریان مذاکرات ماه گذشته با حمایت ایالات متحده آغاز شد، توصیف کرد.

عون افزود که زمان انفجار‌ها پیش از دور دیگری از مذاکرات با اسرائیل در رم در هفته آینده «پیام‌های منفی می‌فرستد و تلاش‌های بین‌المللی با هدف تحکیم ثبات را تضعیف می‌کند.»

خبرگزاری ملی دولتی لبنان از آن زمان چندین انفجار در سایر نقاط جنوب را گزارش کرده است. همچنین از حداقل یک حمله اسرائیل به جنوب در روز شنبه خبر داد و گفت که دو نفر زخمی شده‌اند.

سازمان ملل متحد اعلام کرد: «این الگوی فزاینده تخریب باید متوقف شود، زیرا کانال‌های دیپلماتیک برای حل هرگونه مسئله معوقه وجود دارد.»

منبع: خبرگزاری فرانسه