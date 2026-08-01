حضور مردم در اربعین، نشانه ماندگاری جبهه حق و تحقق وعده الهی است

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی پلیس، حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی در جمع زائران موکب «الحسین شهدای انتظامی» در کربلای معلی، از دست‌اندرکاران برپایی مواکب در ایران و عراق، خادمان موکب، برگزارکنندگان برنامه‌های فرهنگی و معنوی و همه خدمتگزاران زائران قدردانی کرد و گفت: هرچه داریم از برکت وجود حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به گستردگی مواکب در مسیر پیاده‌روی اربعین اظهار کرد: حادثه عاشورا در سرزمینی رقم خورد که در آن نه از آب خبری بود و نه از امکانات، اما امروز همان حماسه موجب شده است میلیون‌ها زائر از سراسر جهان در کربلا حضور یابند و هیچ‌کس از تشنگی و گرسنگی گلایه نداشته باشد؛ این از جلوه‌های نورانی نهضت امام حسین (ع) است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با بیان اینکه راهپیمایی اربعین هر سال باشکوه‌تر از گذشته برگزار می‌شود، یاد و خاطره شهید سپهبد قاسم سلیمانی را گرامی داشت و نقش وی را در تأمین امنیت زائران اربعین مؤثر دانست.

حجت‌الاسلام شیرازی با اشاره به روایات درباره زیارت اربعین گفت: در روایات آمده است که زائر امام حسین (ع) عاقبت‌به‌خیر می‌شود و این خود تضمینی بزرگ برای زائران است.

وی حضور گسترده مردم در صحنه‌هایی همچون راهپیمایی اربعین، تشییع شهدا و حمایت از انقلاب اسلامی را عامل خشم دشمنان دانست و افزود: دشمن از حضور مردم در میدان ناراحت می‌شود، اما خداوند اراده کرده است ملتی که در صحنه بماند، شکست نخورد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تأکید بر اینکه وعده الهی درباره یاری مؤمنان قطعی است، اظهار کرد: تا زمانی که مردم از دین خدا، انقلاب و رهبری حمایت کنند، خداوند نیز ملت ایران، ملت عراق و جبهه مقاومت را یاری خواهد کرد.

وی با اشاره به تفاوت نگاه انسان و سنت الهی افزود: انسان عجول است و می‌خواهد همه نتایج را در عمر خود ببیند، اما خداوند عجله ندارد و سرانجام کفر نابودی است. اگر در عصر عاشورا حضور داشتیم، شاید تصور می‌کردیم اسلام به پایان رسیده است، در حالی که عاشورا موجب استحکام بیشتر دین شد و امروز نیز آثار آن را در عظمت اربعین مشاهده می‌کنیم.

حجت‌الاسلام شیرازی با بیان اینکه خداوند هیچ‌گاه علیه دین خود عمل نمی‌کند، تصریح کرد: خون امام حسین (ع) مردم را از جهالت و گمراهی نجات داد و خون شهدا نیز موجب بصیرت و آگاهی ملت‌ها می‌شود. به گفته وی، آثار خون شهدا در آینده بیش از پیش آشکار خواهد شد و ملت‌های جهان بیش از گذشته با اسلام، انقلاب و ولایت مأنوس خواهند شد.

این مقام انتظامی با اشاره به سرنوشت فرعون، صدام و گروهک داعش، تأکید کرد: همه قدرت‌های باطل سرانجام نابود می‌شوند و وعده الهی تحقق خواهد یافت.

حجت الاسلام شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن آرزوی قبولی زیارت زائران اربعین، با استناد به روایات گفت: خداوند گناهان زائران امام حسین (ع) را می‌بخشد و پس از آن، این خود انسان است که باید مراقب اعمال خویش باشد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در خاتمه برای تعجیل در پیروزی جبهه حق، عزت ملت ایران، حفظ رهبر معظم انقلاب، ارتقای مقام شهدا و سربلندی همه خادمان زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) دعا کرد.