باشگاه خبرنگاران جوان - صدای قل‌قل سماور، عطر هل و دارچین و ظرف‌های رنگارنگ میوه و شیرینی؛ اینها تصاویر آشنا و گرمابخش خانه‌های ایرانی هستند.

اما در پس این صمیمیت و مهمان‌نوازی، گاهی عادت‌هایی پنهان شده‌اند که به آرامی سلامت جسم و روان خانواده را می‌فرسایند. تغییر این عادت‌ها نیازمند حذف زیبایی‌های فرهنگمان نیست، بلکه نیازمند «آگاهی» و «مدیریت» است.

ما در خبرنگاران این گزارش سه عادت رایج، اما ناسالم در سبک زندگی ایرانی‌ها را بررسی کردیم و راهکار‌های عبور از آنها را مرور می‌کنیم.

چای همیشه دم: از آرامش تا فرسایش

در فرهنگ ما، چای فقط یک نوشیدنی نیست؛ بهانه گفت‌و‌گو، رفع خستگی و نقطه اتصال اعضای خانواده است. اما مصرف بی‌رویه و مداوم چای سیاه (به‌ویژه چای پررنگ و مانده)، علاوه بر اختلال در جذب آهن، باعث افزایش استرس پنهان، اختلال خواب و مشکلات گوارشی می‌شود.

چطور خوردن چای را مدیریت کنیم؟

زمان‌بندی کنید: نوشیدن چای را به زمان‌های مشخص (مثلاً صبحانه و عصرانه) محدود کنید و از مصرف آن بلافاصله پس از وعده‌های غذایی اصلی بپرهیزید.

تنوع ایجاد کنید: دمنوش‌های آرام‌بخش بومی (مثل گل‌گاوزبان، بهارنارنج، بادرنجبویه یا چای سیب و به) را در سبد نوشیدنی‌های روزانه خانواده قرار دهید.

کمرنگ بنوشید: چای را تازه دم و کمرنگ مصرف کنید تا اثرات مخرب تانن‌ها کاهش یابد.

شیرینی‌های چسبنده: قند، نبات و همراهان همیشگی

در کنار هر فنجان چای، معمولاً یک ظرف پر از قند، پولکی، سوهان یا کلوچه حضور دارد. این شرطی‌سازی ذهنی (چای مساوی است با شیرینی) باعث می‌شود حجم عظیمی از قند مصنوعی در طول روز وارد بدن شود که نتیجه آن نوسانات خلقی، خستگی مزمن و زمینه‌سازی برای دیابت است.

چطور خوردن قند و شیرینی را مدیریت کنیم؟

شرطی‌زدایی کنید: تمرین کنید حداقل یک وعده چای در روز را بدون هیچ شیرینی میل کنید تا طعم واقعی آن را بچشید.

هوشمندانه جایگزین کنید: توت خشک، کشمش، مویز و خرمای خشک را جایگزین قند کنید؛ اما دقت کنید که قند طبیعی هم نیاز به کنترل وعده دارد (مثلاً دو عدد توت برای یک فنجان، نه یک مشت کامل).

قندان‌ها را کوچک کنید: از قندان‌های مینیاتوری استفاده کنید تا دسترسی به قند از نظر روانی محدودتر شود.

ریزه‌خواری پنهان

سبک چیدمان خانه‌های ایرانی اغلب به گونه‌ای است که روی میز پذیرایی همیشه ظرفی از تنقلات، تخمه، میوه، پفک، لواشک یا بیسکویت قرار دارد. این در دسترس بودن دائمی، مغز را به سمت «گرسنگی کاذب» و «خوردن هیجانی» (هنگام تماشای تلویزیون یا رفع بی‌حوصلگی) سوق می‌دهد.

چطور خوردن تنقلات را مدیریت کنیم؟

محیط را پاکسازی کنید: ظرف‌های خوراکی را از روی میز‌های جلوی دست جمع‌آوری کرده و در کابینت‌ها قرار دهید. خوردن باید یک انتخاب آگاهانه باشد، نه یک واکنش ناخودآگاه به دیدن غذا.

گرسنگی را تفکیک کنید: قبل از برداشتن خوراکی، از خود بپرسید: «آیا واقعاً گرسنه‌ام یا فقط خسته‌ام؟» اگر پاسخ خستگی یا استرس است، یک لیوان آب بنوشید یا پنج دقیقه قدم بزنید.

وعده‌های میان‌روزی تعریف کنید: به جای ریزه‌خواری مداوم، دو میان‌وعده مشخص و سالم (مثل ترکیب ماست و مغزیجات یا یک عدد میوه کامل) برای خود و فرزندان تعیین کنید.

سلامت خانواده از دل همین انتخاب‌های کوچک در آشپزخانه و اتاق نشیمن شکل می‌گیرد. هدف، حذف لذت‌های دورهمی نیست؛ بلکه ارتقای کیفیت آنهاست.

با مدیریت چای روزانه، کنترل قند‌های پنهان و توقف ریزه‌خواری، نه‌تنها از فرسایش جسمی جلوگیری می‌کنید، بلکه الگویی عملی از «خودمراقبتی» را به فرزندانتان آموزش می‌دهید.

منبع: فارس