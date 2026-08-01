خدمات انتظامی تا برگشت کامل زائران اربعین ادامه دارد

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار قاسم رضایی روز شنبه در حاشیه بازدید از مرز مهران و نشست با فرماندهان و مسئولان قرارگاه اربعین فراجا در مرز مهران، اظهار کرد: مجموعه فراجا با بهرهگیری از برنامهریزی دقیق، مدیریت منسجم و هماهنگی مطلوب میان ردههای اجرایی، توانسته است امنیت، نظم و آرامش مطلوبی را در مرزهای اربعینی برقرار کند.
وی رضایتمندی زائران از خدمتهای پلیس را مهمترین شاخص موفقیت برنامههای اربعین دانست.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور افزود: حضور میدانی فرماندهان، کوشش جهادی کارکنان و ارائه خدمات شبانهروزی موجب شده است زائران در فضایی امن و آرام، سفر معنوی خود را انجام دهند و این رضایت سرمایه ارزشمند مجموعه انتظامی به شمار میرود.
سردار رضایی گفت: همکاری نزدیک میان پلیس، مرزبانی، گذرنامه و سایر دستگاههای مسئول ایران و عراق، نقش موثری در روانسازی تردد زائران، کاهش زمان انتظار و ارتقای کیفیت خدمات داشته است.
وی تاکید کرد: این همکاری و همافزایی تا پایان برنامههای اربعین ادامه خواهد داشت.
جانشین فراجا یادآور شد: بهرهگیری از ظرفیتهای هوشمند و سامانه الکترونیکی «سجاد» در حوزه گذرنامه، روند کنترل اسناد هویتی و عبور زائران را شتاب بخشیده و زمینه ارائه خدمات مطلوبتر را فراهم آورده است.
وی امنیت را مهمترین اولویت برنامه اربعین برشمرد و گفت: همه یگانهای انتظامی با تسلط و آگاهی کامل، آمادگی میدانی و هوشیاری، ضمن آسانسازی تردد زائران، مسئولیت تامین امنیت مرزها، پایانهها و مسیرهای تردد را با جدیت دنبال میکنند.