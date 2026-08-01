خدمات انتظامی تا برگشت کامل زائران اربعین ادامه دارد

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با قدردانی از کوشش کارکنان فراجا در برنامه اربعین، بر استمرار تامین امنیت، آسان‌سازی تردد زائران، توسعه همکاری‌های مشترک با طرف عراقی و ادامه خدمت‌رسانی تا پایان بازگشت زوار تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار قاسم رضایی روز شنبه در حاشیه بازدید از مرز مهران و نشست با فرماندهان و مسئولان قرارگاه اربعین فراجا در مرز مهران، اظهار کرد: مجموعه فراجا با بهره‌گیری از برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت منسجم و هماهنگی مطلوب میان رده‌های اجرایی، توانسته است امنیت، نظم و آرامش مطلوبی را در مرز‌های اربعینی برقرار کند.

وی رضایتمندی زائران از خدمت‌های پلیس را مهم‌ترین شاخص موفقیت برنامه‌های اربعین دانست.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور افزود: حضور میدانی فرماندهان، کوشش جهادی کارکنان و ارائه خدمات شبانه‌روزی موجب شده است زائران در فضایی امن و آرام، سفر معنوی خود را انجام دهند و این رضایت سرمایه ارزشمند مجموعه انتظامی به شمار می‌رود.

سردار رضایی گفت: همکاری نزدیک میان پلیس، مرزبانی، گذرنامه و سایر دستگاه‌های مسئول ایران و عراق، نقش موثری در روان‌سازی تردد زائران، کاهش زمان انتظار و ارتقای کیفیت خدمات داشته است.

وی تاکید کرد: این همکاری و هم‌افزایی تا پایان برنامه‌های اربعین ادامه خواهد داشت.

جانشین فراجا یادآور شد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوشمند و سامانه الکترونیکی «سجاد» در حوزه گذرنامه، روند کنترل اسناد هویتی و عبور زائران را شتاب بخشیده و زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر را فراهم آورده است.

وی امنیت را مهم‌ترین اولویت برنامه اربعین برشمرد و گفت: همه یگان‌های انتظامی با تسلط و آگاهی کامل، آمادگی میدانی و هوشیاری، ضمن آسان‌سازی تردد زائران، مسئولیت تامین امنیت مرزها، پایانه‌ها و مسیر‌های تردد را با جدیت دنبال می‌کنند.

برچسب ها: زائران اربعین ، مرز مهران
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