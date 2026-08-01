رییس بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود گفت: ۶ مصدوم از ۱۰ مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس مهران - مشهد مرخص شدند و چهار مصدوم برای ادامه درمان بستری هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر مطهری‌نسب رییس بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود گفت: کادر درمان با اهتمام ویژه از همان دقایق نخست حضور مصدومان در مرکز درمانی امام حسین (ع) خدمت‌رسانی را آغاز کردند و ۶ مصدوم با حال جسمانی مساعد مرخص شدند و چهار مصدوم نیز برای ادامه درمان بستری هستند.

وی ادامه داد: حال هیچکدام از آنان وخیم نیست و نگرانی برای وضعیت درمانی وجود ندارد.

واژگونی یک دستگاه اتوبوس در کیلومتر ۵۰ محور شاهرود - میامی، ۲۸ حادثه‌دیده و ۱۰ مصدوم داشت که تیم امدادی پایگاه امداد و نجات شهدای میامی با پشتیبانی پایگاه میاندشت و با همکاری نیرو‌های اورژانس ۱۱۵ مصدومان را به بیمارستان منتقل کردند.

برچسب ها: واژگونی اتوبوس ، کشته و مجروح
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۶ مصدوم واژگونی اتوبوس در شاهرود مرخص شدند
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۶ مصدوم واژگونی اتوبوس در شاهرود مرخص شدند