باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی امروز (شنبه) به نقل از یک منبع ناشناس گزارش داد که این رژیم در انتظار احتمال تشدید درگیری با ایران، در وضعیت «آماده‌باش بالا» قرار گرفته است.

این منبع مدعی شد: «تنش در بالاترین سطح خود قرار دارد».

او در اشاره به شرایط میدانی گفت: «اسرائیل بر این باور است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بیش از هر زمان دیگری به انجام یک حمله گسترده علیه ایران نزدیک شده، اما هنوز این تصمیم قطعی نشده است».

پیش از این، وزارت خارجه آمریکا به همه شهروندان آمریکایی ساکن در آسیای غربی هشدار داده بود برای احتمال لغو پرواز‌ها و بسته شدن حریم‌های هوایی آماده باشند.

منبع: بریکینگ نیوز