مصدومان حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل زائران در خاک عراق، پس از انتقال به نقطه صفر مرزی به مراکز درمانی استان اعزام شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان -در پی وقوع حادثه رانندگی برای یک دستگاه اتوبوس حامل زائران در خاک عراق، نیرو‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کرمانشاه با استقرار در نقطه صفر مرزی، مصدومان این حادثه را تحویل گرفته و عملیات امدادرسانی را آغاز کردند.

کارشناسان اورژانس بلافاصله پس از تحویل مصدومان، ضمن ارزیابی وضعیت جسمانی آنان، اقدامات اولیه درمانی و مراقبت‌های ضروری را در محل انجام دادند تا شرایط لازم برای انتقال ایمن آنان به مراکز درمانی فراهم شود.

بر اساس این گزارش، مصدومان با هماهنگی مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس و با رعایت کامل اصول ایمنی و درمانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان قصرشیرین و همچنین تعدادی از مراکز درمانی شهر کرمانشاه منتقل شدند.

عملیات امدادرسانی و انتقال مصدومان با آمادگی کامل تیم‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کرمانشاه و همکاری نیرو‌های مستقر در نقطه صفر مرزی انجام شد.

گزارش‌های تکمیلی درباره تعداد مصدومان و جزئیات این حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد.

منبع: مهر