باشگاه خبرنگاران جوان- ولیالله حیاتی معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان عصر امروز شنبه در جلسه قرارگاه اربعین حسینی که در شلمچه برگزار شد ،گفت: از مجموع یکمیلیون و ۵۰۰ هزار نفری که از مرزهای خوزستان تردد داشتهاند، یکمیلیون نفر از کشور خارج و ۵۰۰ هزار نفر نیز وارد کشور شدهاند.
وی با اشاره به تفکیک آماری مرزها افزود: از تعداد زائرانی که از مرزهای خوزستان خارج شدند، ۸۹۰ هزار نفر از مرز شلمچه و ۱۱۰ هزار نفر از مرز چذابه عبور کردهاند.
معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان در خصوص تأمین زیرساختها بیان کرد: در زمینه آب آشامیدنی مشکلی نداریم و با این حال باید مدیریت کنیم تا برای موج برگشت زائران آبرسانی مناسبی صورت گیرد.
حیاتی درباره وضعیت حملونقل عمومی تصریح کرد: باید بر عملکرد تاکسیها و اتوبوسهای مسافرکش نظارت دقیق صورت گیرد و بهای بلیط تا خرمشهر و اهواز نباید افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه پیک بازگشت زائران تا دو روز آینده است گفت: باید تمهیدات لازم را پیاده کنیم تا زائران بدون دغدغه به شهرهای خود بازگردند و در همین راستا طرح ترافیکی مناسب برای بازگشت باید توسط فرمانده پلیسراه مورد بررسی قرار گیرد.
معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان در پایان با تأکید بر ساماندهی اتباع خارجی بیان کرد: اتباع غیرمجاز توسط اتوبوس به کشور خود بازگردانده شوند.